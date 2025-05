Krešimir Sever preuzima Ured za socijalno partnerstvo

Krešimir Sever postaje državni tajnik i predstojnik ponovno osnovanog Ureda za socijalno partnerstvo. On je 25 godina bio na čelu jedne od najvećih sindikalnih središnjica, Nezavisnih hrvatskih sindikata, a poznat je po svom staloženom, razumnom i konstruktivnom pristupu ispod kojeg nije išao ni u najkritičnijim pregovorima te po sindikalnim akcijama koje je organizirao s ostalim središnjicama. Nije se kandidirao za novi mandat šefa NHS-a prije godinu dana, budući da je tako najavio četiri godine prije, jer se naumio posvetiti matičnom sindikatu u Fini i pomalo se povući.

– Kad je stigla ova ponuda predsjednika Vlade, prva moja reakcija bila je: "Ne bih baš". To me pomalo zateklo, a pretpostavljam da će neki reći kako sam se prodao, iako svi koji me znaju znaju da nisam takav. Postigao sam puno i ime mi nije uprljano, čitavo sam se vrijeme trudio ostati odgovoran i častan, nisam se svrstavao ni na koju stranu. Nemam nikakvih dugova ni prema kome – kaže nam Krešimir Sever.

– Premijer je kazao: 'Ali, vi i poslodavci ste tražili ponovnu uspostavu Ureda, ja sam to obećao, išao sam u izmjenu Zakona o Vladi, ove godine smo prihvatili i Uredbu o uredu za socijalno partnerstvo, kako je moguće da to odbijaš, a nisi više na čelnoj poziciji u središnjici? Ja mislim da bi s obzirom na svoje znanje to mogao odraditi.' A taj ured doista nedostaje, lani kad sam bio predsjednik GSV-a vidio sam da dosta toga ne funkcionira dobro, primjerice, kad sam trebao odrediti miritelje za neke sporove sindikata i poslodavaca, vidio sam da ih nedostaje i da ih u nekim županijama uopće nema. Zbog toga sindikati katkad nisu mogli organizirati štrajk jer nisu na vrijeme proveli mirenje! Kazao sam premijeru da bi to moralo biti tijelo neovisno od ikakvih političkih pritisaka, uzvratio je kako je slušao tu poruku i da zato ide prema meni jer shvaća da to treba biti netko s iskustvom, a ne stranačka osoba. Očito se savjetovao i razmišljao o tome. Ja sam se konzultirao sa svojima u sindikatu Fine i NHS-u kao i s obitelji, te sam odlučio presjeći i prihvatiti – opisao nam je Sever kako je prihvatio ovu funkciju.

Ističe kako u zemlji nedostaje kvalitetnog razgovora u kojem se sugovornici međusobno uvažavati, a kao dobar primjer za to navodi pripremu Zakona o strancima, u koju su se uključili i sindikati i poslodavci. Na kraju nisu imali primjedbi na Zakon jer su prethodno sve izbrusili. Namjera mu je probuditi lokalna gospodarsko-socijalna vijeća, od kojih neka ne funkcioniraju, što više gurati poslodavce i sindikate da pregovaraju, ojačati poziciju GSV-a i nastojati podići dijalog na svim razinama.

– Trudit ću se maksimalno, okupit ću stručne i neovisne ljude koji će znati da moraju slobodno promišljati. Želim vjerovati da zajedno imamo snage nešto odraditi, mi smo premala zemlja da bismo imali vremena za sukobe jer nakon toga opet moramo sjesti za stol, zaključuje.

FOTO Ovo je trenutak kojem su građani pljeskali: Susreli su se Plenković i Milanović