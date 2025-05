Preokret u Istanbulu, Rusi postavili ultimatum? Ukrajinski izvor: 'Postoji samo jedan razlog zašto se boje sudjelovanja SAD-a'

Završio je trilateralni sastanak između SAD-a, Ukrajine i Turske

Trump se želi što prije sastati s Putinom

12:13 - Sky News javlja da je počeo sastanak ukrajinske i ruske delegacije u Istanbulu. Još se ne zna jesu li počeli razgovori jedan na jedan

12:09 - Šef ruske delegacije u Istanbulu stigao na razgovore sa SAD-om koji su se trebali održati prije izravnog sastanka predstavnika Moskve i Kijeva. Prema Reuterovom svjedoku, Vladimir Medinski je navodno napustio razgovore s američkim dužnosnicima.

12:00 - Rusija zahtijeva razgovore jedan na jedan s Ukrajinom u Istanbulu bez prisutnosti Turske i SAD-a, rekao je ukrajinski diplomatski izvor. Izvor je rekao da to pokazuje da Moskva "potkopava mirovne napore". "Još jedan znak da ruska strana potkopava mirovnenapore. Došli smo na ozbiljan razgovor, dok Rusi postavljaju zahtjeve i uvjete", kazao je izvor. "To nas navodi na sumnju je li ih (ruski predsjednik Vladimir) Putin poslao da riješe probleme ili samo odugovlače proces“, rekao je izvor koji je želio ostati anoniman. "Postoji samo jedan razlog zašto se Rusi boje sudjelovanja SAD-a - došli su usporiti proces, a ne riješiti probleme, i to žele sakriti od Sjedinjenih Država", dodao je, javlja Sky News.

11:56 - Prema ukrajinskom diplomatskom izvoru, osiguravanje primirja bit će prioritet, dodajući da je potrebna i "mjera za izgradnju povjerenja". Govoreći pod uvjetom anonimnosti, izvor je rekao da će ukrajinski pregovarači također pokrenuti mogućnost sastanka licem u lice između ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina, javlja Sky News.

Mir je također moguć samo ako Rusija pristane na 30-dnevni prekid vatre, povratak sve otete djece i razmjenu ratnih zarobljenika u smislu "svi za sve", rekao je šef ukrajinske delegacije, izvještava Reuters. "Razumijemo da bi bilo kakva diplomacija bila produktivna, potrebno je primirje. Pravo, trajno i dobro nadzirano“, dodao je ukrajinski izvor. "Također su potrebne humanitarne mjere za izgradnju povjerenja, poput povratka ukrajinske djece, zatočenih civila i razmjene ratnih zarobljenika na temelju svi za sve."

11:52 - Rusko izaslanstvo stiglo je u predsjednički kompleks Dolmabahce u Istanbulu na razgovore s Ukrajinom, izvijestila je ruska državna medijska agencija TASS.

11:44 - Uoči izravnih pregovora između Ukrajine i Rusije, CNN je razgovarao s ljudima u Kijevu. Većina Ukrajinaca s kojima je CNN razgovarao rekla je da nemaju vjere da će mogući pregovori s Rusijom išta promijeniti. "Jako bismo voljeli vidjeti primirje, ali s ovim neprijateljem, neće ga biti“, rekao je Daniil, koji radi za Državnu službu za hitne slučajeve u Odesi i došao je u Kijev na sastanak. Dvadesettrogodišnjak je dodao da je impresioniran što je Zelenski predložio izravne razgovore s ruskim vođom, ali je priznao da postoje ograničenja u onome što bi ukrajinski vođa mogao učiniti na bilo kojem sastanku. "Volio bih da Zelenski udari Putina u lice, ali razumijem da se to ne može učiniti u politici", kazao je. Za 72-godišnju Liudmylu Vasiyk i 76-godišnju Dinu Fedinu budućnost također izgleda sumorno. Vraćajući se s tečajeva računalne pismenosti, dvije prijateljice su za CNN rekle da nemaju pozitivna očekivanja. "Putin neće doći. Boji se. Želi osvojiti Ukrajinu i obnoviti Sovjetski Savez. Želimo da sve dobro završi, ali to se neće dogoditi. Sve će ostati isto. Osim što ćemo biti nervozni, tjeskobni i pod stresom", rekla je Ljudmila Vasjuk.

11:40 - Keir Starmer optužio je Vladimira Putina da "odugovlači". Govoreći iz Tirane u Albaniji, nakon što jučer nisu uspjeli mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije, Starmer je rekao da naonoga što smo "vidjeli jučer i noćas, to je još jedan dokaz da Putin ne misli ozbiljno po pitanju mira".

11:38 - Njemački kancelar Friedrich Merz izjavio je da ruski čelnik Vladimir Putin nije u pravu što nije prisustvovao razgovorima Rusije i Ukrajine u Istanbulu te je obećao uvesti nove sankcije Moskvi. Razgovori počinju u petak i označavaju prvi put da su zaraćene strane vodile izravne razgovore na bilo kojoj razini ubrzo nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u veljači 2022. Merz je obećao novi paket sankcija protiv Moskve zbog Putinovog nedolaska. "Činjenica da je predsjednik Zelenski otputovao u Tursku unatoč tome je ogromna gesta. Putin se nije pojavio i to ga je stavilo u krivu poziciju“, napisao je Merz na X-u. "Novi paket sankcija je spreman. Usvojit ćemo ga u utorak u Bruxellesu", kazao je Merz. Drugi europski čelnici su slično izrekli oštre komentare o Putinovoj odluci da ne prisustvuje. Govoreći tijekom svog posjeta Albaniji u četvrtak, britanski premijer Keir Starmer rekao je da Moskva "stoji na putu miru", izvijestio je Reuters.

11:15 - Uskoro počinju razgovori između Rusije i Ukrajine, prvi izravni pregovori u tri godine. To je drugi trilateralni sastanak tog dana nakon što su se ranije danas sastali SAD, Turska i Ukrajina. Razgovori dolaze nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin prošle nedjelje pozvao na izravan sastanak između Moskve i Kijeva dok je na njega rastao pritisak da provede 30-dnevno primirje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je jučer sletio u Ankaru, glavni grad Turske, izazvao je Putina da se s njim sastane u Turskoj, ali čelnik Kremlja odlučio je ne prisustvovati. Ukrajinski izvori kažu da će delegacija iz Kijeva inzistirati na razgovorima o sastanku Putina i Zelenskog.

11:06 - Američki predsjednik Donald Trump komentirao je pregovore između Rusije i Ukrajine "Vrijeme je da to jednostavno učinimo. Napravit ćemo to", kazao je. Kazao je i da želi sastanak s Putinom i to čim ga uspiju dogovoriti.

10:00 - Trilateralni sastanak između SAD-a, Ukrajine i Turske započeo je u palači Dolmabahce. Pored Marca Rubia sjedi izaslanik Donalda Trumpa za Ukrajinu, general Keith Kellogg. Ukrajinsko izaslanstvo predvode ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrii Sybiha i Andrii Yermak, šef Zelenskog predsjedničkog ureda. U centru je domaćin turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

9:45 - Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je da ruski predsjednik Vladimir Putin mora sudjelovati u mirovnim pregovorima ruske i ukrajinske delegacije u Istanbulu. Rutte je također rekao da je "vrlo dobro" što su Ukrajinci sjeli za pregovarački stol.

9:09 - Turska će u Istanbulu sudjelovati na dva trilateralna sastanka kao dio novih diplomatskih napora za okončanje rata u Ukrajini, rekli su izvori iz turskog ministarstva vanjskih poslova, prenose agencije. Sastanak između turskih, američkih i ukrajinskih dužnosnika zakazan je za 9:45 po europskom vremenu. Potom će američku stranu zamijeniti ruska pa će razgovarati turska, ruska i ukrajinska delegacija u 11:30 po europskom vremenu, rekli su izvori, prenosi Reuters.Turski se šef diplomacije Hakan Fidan u četvrtak navečer već sastao sa savjetnikom predsjednika Vladimira Putina Vladimirom Medinskim, a dugo su razgovarali i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij. Ministarstvo vanjskih poslova zemlje domaćina dodaje da "nije sigurno da će se sastanak održati u četverostranom formatu (Sjedinjene Američke Države, Rusija, Ukrajina, Turska)", prenosi AFP. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump u četvrtak je izjavio da nema napretka prema miru bez sastanka između njega i ruskog čelnika Vladimira Putina, koji nije želio doći u Istanbul.