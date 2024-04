Krasnec: Plenković je HDZ-ove europarlamentarce iza sebe uvijek tretirao kao 'društvo Naša djeca'

Tomislav Krasnec, Večernjakov novinar i dugogodišnji dopisnik iz Bruxellesa, u studiju Večernjeg TV-a komentirao je nadolazeće izbore za Europske parlament i liste koje su stranke predale. S njim je razgovarala Petra Balija. Prvo je komentirao listu HDZ-a na kojoj je na prvom mjestu premijer Andrej Plenković.

- Uvijek može biti točno i to službeno objašnjenje, da je njegovo ime tu da podeblja tu listu, da osiguraju što veći broj mandata, no ne možemo isključiti i ove druge mogućnosti. Moguće je da pojavljivanje Plenkovića na toj listi znači pripremu ili opciju kao izlaz u slučaju da zaista sada nakon dva mandata i nakon što formira novu vladu, ako to odluči, da ode u Bruxelles. To još ne znamo. Europski mediji njega spominju kao ime iz šešira, ta nagađanja nisu potpuno neutemeljenja i Plenkoviću daju dobre šanse u usporedbi s drugim imenima o kojima se nagađa - kaže Tomislav Krasnec. Pojašnjava kako se ništa neće znati do kraja srpnja, dok se ne konstituira Europski parlament.

Karlo Ressler sada je četvrti na listi, što to znači?

- Karlo Ressler je od Plenkovićevog i Šeksovog miljenika imao faze kad je padao u nemilost, možda je sad u nekoj milosti ili blizak Plenkoviću, ali općenito svi zastupnici HDZ-a mlađe generacije su uvijek bili u sjeni, nikad nisu bili toliko samostalni kao što su bili HDZ-ovi europarlamentarci prve generacije, gdje su bili i Plenković i Stier. Možda ih je i Plenković tretirao kao nedovoljno odrasle, nedovoljno samostalne. Kao "društvo Naša djeca" - kaže.

S druge strane, Tonino Picula je na posljednjem mjestu SDP-ove liste.

- Pri sastavljanju te liste, koju je SDP sastavljao u isto vrijeme kad i liste za parlamentarne izbore, kad je cijela "operacija Milanović" nastajala, a znamo kako je nastajala, tada se tražilo od svih SDP-ovih europarlamentaraca da budu i na listi za Sabor. Iako ni Borzan ni Matić nisu imali nikakvog interesa da završe u Saboru i mogli su možda znati da je to neka vrsta prevare birača. Ali ih je stranka zamolila ili natjerala, kako god, da podmetnu leđa. Picula je bio jedini rekao da to nema smisla. Pao je u neku nemilost, možda za kaznu, ili kao posljedictu toga što je rekao neću na tu prvu stvar, nije dobio visoko mjesto na listi za Europski parlament. Pa je ispao zadnji. Ali, on se nada s preferencijalnim glasovima, pošto ima neku popularnost i radio je nešto u ta dva puna mandata, računa da će dobiti dovoljno preferencijalnih glasova i ući u Europski parlament - kaže Krasnec.

Ali ta SDP-ova lista ima svojevrsnu "gužvu u šesnaestercu", dodaje, jer više je jakih imena na listi nego što možda očekuju mandata koje će osvojiti. Biljana Borzan, Predrag Fred Matić, a tu su i neki novi, Bojan Glavašević, Ranko Ostojić... Bit će borba i među njima.

Zajedničku listu niza stranaka, koju predvodi IDS-ov Valter Flego, Krasnec vidi i kao teoretski moguću platformu koja pomaže Plenkoviću u pokušaju sastavljanja nove vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru bez Domovinskog pokreta. Riječ je o listi za europske izbore, na kojoj su IDS, Sjever, SDSS, HSLS i još nekoliko stranaka.

- Iako je to odvojeno, u nekom trenutku možda može biti ta logika zajedničke suradnje na europskim izborima biti povezana s pokušajem sastavljanja većine u Saboru. U tom bi slučaju ta zajednička lista za europske izbore mogla biti kao neka skela koja bi prevela preko rijeke (do Plenkovića) ove koji sada tvrde da ne žele formirati vladajuću koaliciju u Saboru s HDZ-om. IDS, Posavca... - kaže.

Na prošlim izborima za Europski parlament iznenađenje je bila lista Mislava Kolakušića, a Večernjakov dugogodišnji dopisnik iz Bruxellesa govori kako je Kolakušić u EP-u možda zapravo postao rekorder po ubiranju dnevnica, nagradnih milja aviokompanija s kojima neprestano leti i sličnih beneficija.

- Bio je kralj business loungeova po aerodromima, kralj skupljanja dnevnica i aviokarata. Mislim da su ga Porscheima vozili po frankfurtskom aerodromu, u tom statusu je nagradnih milja bio. I činilo se da on u tome uživa. Da ga nije briga za ovo što je obećao isporučiti biračima, nego samo: vatreni govor za govornicom, puno klikova na YouTubeu, dnevnica u džep i da je to "high life" u njegovoj glavi. Što iz perspektive javnog interesa, i interesa birača, izgleda malo komično i karikaturalno, ali njemu je to prolazilo. On vjerojatno očekuje da će mu i ovaj proći. Vidjet ćemo - otkriva Krasnec.

U intervjuu još analizira rad Predraga Matića Freda, komentira ankete koje najavljuju jačanje desnice u novom sazivu Europskog parlamenta, ali najavljuje i kakva bi mogla biti nova proeuropska vladajuća koalicija u EP-u. Pogledajte video.