Kotromanović o cyber ratovanju: Već nekoliko godina govorim da se treći svjetski rat već događa

Ante Kotromanović, vojni analitičar Večernjeg lista, gostovao je danas u studiju Večernji TV-a gdje je komentirao situaciju u Ukrajini i dugoočekivanu protuofenzivu, ali je upitan i o cyber ratovanju koje je prisutno u cijelom svijetu. Naša novinarka Lana Kovačević pitala ga je koliko je to opasno.

- Već nekoliko godina govorim da se treći svjetski rat već događa, godinama je među nama, ali na cyber polju. Veliki napadi i bitke izvode se između velikih zemalja, svi su protiv Amerike, Kina, Rusija, Iran, to su zemlje koje vode takve akcije. Cijeli zapad je protiv Rusije, protiv Kine, to je nevjerojatan prostor gdje se događaju nevjerojatne stvari. Prije dvije godine ruski hakeri su blokirali aerodrom u SAD-u gdje su potpuno blokirali zračni promet i nekoliko sati sve je stalo. Drugi primjer je gdje su ruski hakeri upali u jednu bazu podataka gdje imaju sve informacije o stanovništvu i Amerikanci nisu znali jesu li skrivali jednog, dva, 500.000 građana i morali su angažirati dvije velike firme i dati milijardu dolara da bi se pročistila ta baza podataka. Mi smo imali napad na Finu - rekao je Kotromanović. Objasnio je to misli kako bi se taj problem trebao riješiti.

- Tolika sredstva se izdvajaju za obranu, formiraju se nove postrojbe u cyber ratovanju, smatram da bi Hrvatska trebala nešto napraviti i učiniti, možda formirati agenciju koja će biti krovna i u suradnji sa svim ministarstvima, a bavit će se zaštitom ministarstava, Vlade, važnih poduzeća tipa HEP-a. MORH tu ima najveće sposobnosti i kapacitete, no IT stručnjaci koji su visokoobrazovani imaju niske plaće unutar sustava i tu treba njih drugačije tretirati. To rade i druge zemlje sada u regiji - zaključio je Kotromanović.

