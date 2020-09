Korona odnijela više od 900 tisuća života, WHO: Nedostaje solidarnosti, ne nazire se kraj pandemije

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) požalila se u četvrtak na "nedostatak solidarnosti" i pozvala velesile da preuzmu "vodstvo" u suzbijanju pandemije covida-19 dok je broj umrlih u svijetu premašio 900.000.

"Najviše me zabrinjava ... nedostatak solidarnosti", rekao je direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus na virtualnoj tiskovnoj konferenciji.

"Treba nam solidarnost i svjetsko vodstvo, napose velesila. Samo tako ćemo moći pobijediti taj virus", upozorio je.

I direktor za hitne zdravstvene krize WHO-a Michael Ryan upozorio je da se još ne nazire kraj pandemije.

Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres zatražio je još 35 milijardi dolara, uključujući 15 milijardi u sljedeća tri mjeseca, za program "ACT Accelerator" WHO-a kojim se podržava razvoj cjepiva, liječenje i dijagnostika covida-19.

Dosad su prikupljene tri milijarde dolara, rekao je Guterres, a to je manje od 10 posto svote koju WHO treba za program formalno nazvan Acces to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator.

Novčana potpora je dosad zaostajala za ciljevima, a države i vlade uključujući Europsku uniju, Veliku Britaniju, Japan i Sjedinjene Države sklapaju bilateralne dogovore za cjepiva, što je ponukalo Guterresa i glavnog direktora WHO-a Tedrosa Adhana Ghebreyesusa da pozovu države na veći doprinos.

U srijedu navečer broj umrlih od covida-19 u svijetu premašio je 900.000, pokazuje izračun koji je AFP objavio u srijedu u 23.30 sati po srednjoeuropskom vremenu na temelju službenih podataka.

U petak 11. rujna točno je šest mjeseci otkad je WHO proglasio pandemiju covida-19, nakon čega se uvodila karantena i stalo svjetsko gospodarstvo.

U vrijeme pandemije počela je utrka za cjepivom, napose u dvjema najteže stradalim zemljama, Sjedinjenim Državama i Brazilu.

WHO je u svom najnovijem izvješću objavljenom u srijedu iznio podatak o 35 "kandidata za cjepivo" koji se klinički ispituju na ljudima diljem svijeta.

Devet ih je u završnoj fazi ili pred njom. To je "treća faza" u kojoj se djelotvornost mjeri na tisućama dragovoljaca.

WHO ipak ne očekuje masovno cijepljenje prije sredine 2021.

SAD je najgore prošao i po broju umrlih i po broju zaraženih, sa 191.168 umrlih, nakon čega dolazi Brazil sa 128.539 umrlih, Indija sa 75.062, Meksiko sa 69.095 te Ujedinjeno Kraljevstvo s 41.608.