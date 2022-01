Korona hara Splitom, sve je više bolovanja. Ugostitelji na mukama: Cijeli grad se zarazio, pa kako ne bi konobari

U Hrvatskoj sve je više zaraženih. U KBC-u Split nikada do sada nisu imali toliko hospitalizacija pacijenata s Covid -19.

- Dnevno od 10 rezultata PCR testova sedam ih bude pozitivno - kazala je Berna Pavić, dr. med., i nastavila. "Tko god se javi s respiratornim problemima mi ih šaljemo na PCR testiranje, i ako dođu negativni znaju imati bronhitis ili običnu prehladu, ali u pravilu većina ih bude pozitivna na COVID- 19 infekciju, posebno mladi ljudi otkrila je dr. med. Berna Pavić za Slobodnu Dalmaciju.

Ima i sve više bolovanja.

- Ima uvijek onaj dio starije populacije koji su na bolovanju zbog artistisa ili reume ... ali sad ima dosta mladih koji se dosad nisu javljali. Na bolovanju su ili oni koji su pozitivni ili članovi obitelji pozitivnih koji su u izolaciji. Jedan dio, manjinski, su oni kojima su se bolovanja razvukla na šest mjeseci zbog post Covid tegoba koji su ili bili na respiratoru ili hospitalizirani zbog teže kliničke slike, kazala je dr. Pavić.

Cijeli grad je zaražen, pa kako onda ne bi bili i konobari – komentirao je za Slobodnu Dalmaciju vlasnik jednoga splitskog kafića situaciju s koronom u ugostiteljskom sektoru grada pod Marjanom, koji ovih dana, nakon blagdanskih fešta, bilježi rekordne brojeve novozaraženih.

Splitom kruže priče o žarištima zaraze u centru, gdje se na poznatim ugostiteljskim adresama tijekom blagdana natiskivalo mnoštvo građana. Pa je tako korona uzela danak i među osobljem...

– Svi su šmrcavi, to su fibre oko 37, ali ništa više od toga – dodaje sugovornik na dan kada je, prema izvješću Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, od ukupno 2805 obrađenih testova, među 1810 novooboljelih osoba s područja županije čak 799 Splićana bilo pozitivno na COVID infekciju. Nitko ne dvoji kako je u pitanju posljedica proteklih blagdana.

– Naravno da ima i zaraženog osoblja. Zaraženo je pola grada, zaraženo je i pola bolnice, pa nema razloga da tako ne bude ni u ugostiteljskom sektoru. Ne znam koja su žarišta bila u gradu tijekom proteklih blagdana... Kolege se, zbog zaraženih djelatnika, sada "čupaju" kako znaju i umiju. Negdje se "krpaju" smjene sa smanjenim brojem osoblja, neki i zatvaraju objekte, jer je ionako riječ o razdoblju kolektivnih godišnjih odmora, pa se to nekako poklopilo.

Nove mjere?! Ne vidim smisao u skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata do 22 sata niti mislim da će se to nešto odraziti na širenje zaraze, ali na to ne možemo utjecati. Zato ćemo ići s traženjem potpora po istom modelu kao i prije, i to od stupanja novih mjera na snagu – najavljuje Jelena Tabak, uime Nacionalne udruge ugostitelja.

