Rad od kuće i maske u crkvama, kinima... U zatvorenim prostorima ograničenje do 20 % popunjenosti

Unatoč širenju omikrona, osobito u priobalnim županijama i u Zagrebu, i nedovoljnoj procijepljenosti ukupnog stanovništva od jedva 53%, unatoč zakrčenosti KBC-a Split oboljelima od COVID-19 te nedostatku medicinskog osoblja, što uskoro može zadesiti i druge bolnice, Hrvatska je zasad izabrala smjer zemalja koje su visokoprocijepljene, s više od 80% cijepljenog ukupnog stanovništva, koje uz strože mjere puštaju virus da se širi. Koliko će to trajati i s kakvim ishodom, vidjet ćemo, a do tada škole ostaju otvorene. Što se tiče novih mjera u odnosu na dosadašnje, moglo bi se reći da je jedina od strožih ona za poslodavce – obveza da se uvede rad od kuće kad god je to moguće. Ostale su tek blago korigirane.

Ograničen broj gledatelja

Zabranjuju se javna okupljanja na otvorenome za više od 50 osoba. Okupljanja s COVID potvrdama bit će moguća za 200 osoba. Također, zabranjuju se sva javna okupljanja u zatvorenome s više od 25 osoba, umjesto dosadašnjih 50. Privatne svečanosti ograničuju se na 20 osoba, a ne na 30 kao do sada, s izuzetkom onih na kojima sve osobe imaju COVID potvrde i gdje se može okupiti do 50 ljudi. Nema ni promjene za ugostitelje, osim što će se više kontrolirati stanje u ugostiteljskim objektima i drže li se mjera, što je trebalo davno učiniti.

O novim mjerama javnost su danas izvijestili predsjednik Stožera Davor Božinović i član Stožera Krunoslav Capak. Bit će ograničen i broj gledatelja na sportskim natjecanjima, u zatvorenim prostorima dopušteno je 20% popunjenosti, a na otvorenima 40% gledatelja. Maske će biti obvezne u crkvama, kinima, muzejima, ali nema ni spomena korištenja FFP2 maski.

Inače, u splitskom KBC-u zbog pojačanog priljeva COVID pacijenta, među kojima je većina u teškom stanju, nedostaje medicinskog osoblja, osobito medicinskih sestara, o čemu je danas javnost izvijestio ravnatelj bolnice Julije Meštrović. Zbog pogoršanja situacije odgađaju se svi dogovoreni zahvati koji nisu hitni. Nažalost, takvu sliku, koja je posljedica nepridržavanja mjera, mogli bismo uskoro gledati i u ostalim hrvatskim bolnicama. Situacija će se pogoršati otvaranjem škola u ponedjeljak, koje s nastavom idu uživo, jer, kako je danas kazao ministar obrazovanja Radovan Fuchs, online nastava nije najsretnije rješenje.

– Škola počinje u ponedjeljak kao što je predviđeno. Vidjeli ste da je Vlada cijelo vrijeme inzistirala na tome da se škola održava uživo, smanjili smo na najmanju moguću mjeru online nastavu, koja, uz to što je nužnost, ima i svoje negativne strane – rekao je Fuchs i dodao da nijedna županija zasad ne razmišlja o online nastavi. No moglo bi biti problematično što uz zarazniji omikron mjere u školama ostaju iste, odnosno ostaje tek obveza nošenja maski, i to ne ni kirurških, a stariji osnovnoškolci i srednjoškolci ni dosad ih nisu pravilno nosili.

Inače, čak je i u visokoprocijepljenoj Britaniji 200 pripadnika britanske vojske poslano u londonske bolnice zbog nedostatka zdravstvenog osoblja. U Francuskoj je pak u četiri dana od početka škole zaraženo više od 47 tisuća učenika, a pozitivan je i 5631 djelatnik škola. Osam posto učitelja je na bolovanju zbog COVID-19, a francuski ministar obrazovanja izjavio je da bi se taj udio mogao popeti na 15%. Unatoč tome što se govorilo da je omikron blaži, u francuskim je bolnicama danas zbog COVID-19 bilo hospitalizirano 314 djece do 10 godina, a među njima je 61 dijete na intenzivnoj njezi, dok je u prijašnjim valovima bilo manje hospitalizirane djece.

Usto, francusko ministarstvo obrazovanja "naručilo je 55 milijuna kirurških maski za opremanje osoblja škola i obrazovnih ustanova", a čekaju odluku Visokog vijeća za javno zdravstvo o tome trebaju li se koristiti FFP2 maske i valja napomenuti da su testiranja francuske školske djece neusporediva s testiranjem djece u Hrvatskoj nakon pojave zaraze u razredima. Inače, naš vodeći virusni imunolog Stipan Jonjić, govoreći o pristupu prema omikronu, kazao je sinoć za HRT da je prvi pristup zaštita najugroženijih uz puštanje virusa da se širi.

Neka razina zaključavanja?

– U zemljama u kojima je procijepljenost visoka, poput Velike Britanije, takva logika možda drži vodu. Oni će u nekom periodu tim pristupom postići jaču kolektivnu imunost. Virus će se proširiti i među cijepljenima i među onima koji su imunost stekli prethodnim infekcijama, i oni će postići cilj samo pod uvjetom da štite najugroženije. Drugi je pristup onaj kojim se ide u zatvaranje radi spašavanja zdravstvenog sustava i uz koji se virusu ne dopušta da se razmaše do kraja. Mislim da ćemo se mi morati prikloniti drugom pristupu, nekoj razini zaključavanja, postrožavanja mjera. Nisam epidemiolog, ali mi si ne možemo dozvoliti to da pustimo to što neke zemlje rade. Znatan nam je dio populacije necijepljen i nema razloga da Hrvatska ide u onu prvu varijantu – kazao je za HRT Jonjić. Vlada i Stožer odlučili su zasad drukčije. Vidjet ćemo posljedice te odluke.

