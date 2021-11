Korisnici diljem svijeta u problemima Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp ne rade kako treba

Korisnici Facebooka, Instagrama, Messengera i WhatsAppa javljaju da imaju brojne probleme s korištenjem aplikacija, javlja Downdetector. Inače, riječ o aplikacijama koje su u vlasništvu Facebooka, odnosno Mete.

Problemi su počeli danas nešto prije 18 sati. Korisnici javljaju da im se ne objavljuju statusu ni komentari na Facebooku, dok korisnici Instagrama ne mogu objavljivati slike. WhatsApp pak ima problema s pozivima, a neki tvrde kako im se čak aplikacija zamrznula i izazvala druge probleme.

User reports indicate Facebook is having problems since 12:00 PM EST. https://t.co/8wgYQLKxCu RT if you're also having problems #Facebookdown