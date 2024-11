Konzultant projekta u Novom Sadu o tragediji: Upozoravali smo na propise, ovo je zločin, a ne nesreća

Novi Sad i Srbija još su u šoku poslije stravične nesreće u kojoj je 14 osoba smrtno stradalo nakon urušavanja nadstrešnice željezničkog kolodvora u ovom vojvođanskom gradu. Među stradalima ima i mlađih i djece koju je, s ostalim stradalima, poklopila betonska nadstrešnica teška više tona urušivši se u djeliću sekunde.

Tajnovita rekonstrukcija

Svi se pitaju kako je moguće da se dogodi takvo što, posebno kada se zna da je riječ o zgradi kolodvora koja je rekonstruirana proteklih godina te je svečano otvorena u srpnju ove godine. Odmah poslije nesreće pojavile su se različite tvrdnje od onih kako nadstrešnica nije bila dio projekta obnove koju je provodio kineski konzorcij do tvrdnji kako radove nije odobrio Zavod za zaštitu spomenika. Međutim, javili su se i brojni građani Novog Sada koji tvrde kako su svjedočili radovima na obnovi nadstrešnice. Dok se sve to događa, primijećeno je i kako se mijenjaju podaci i fotografije na web-stranici gradnja.rs što se tumači kao da se pokušava nešto prikriti. I srpski dužnosnici koji govore o ovoj tragediji sve usmjeravaju na to kako nadstrešnica nije obnavljana te da je zbog toga došlo do urušavanja toga dijela kolodvora koji je sagrađen još 1964. godine.

Odmah nakon završetka akcije spašavanja oglasilo se i Više javno tužiteljstvo u Novom Sadu koje je naložilo da se tijekom dana sasluša najmanje 20 osoba s ciljem utvrđivanja svih bitnih elemenata kaznenih djela i kaznene odgovornosti. Tužiteljstvo traži saslušanje odgovornih iz Ministarstva za građevinarstvo, promet i infrastrukturu, ministra Gorana Vesića, kao i odgovornih iz Željeznica Srbije AD, Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada... S mjesta nesreće izuzeti su i materijali koji su proslijeđeni u policiju, a očekuje se da će se time dobiti više informacija o tome zašto je došlo do urušavanja. Nekoliko sati poslije tragedije javnosti se obratio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je izrazio sućut obiteljima stradalih i pozvao na jedinstvo.

– Kao predsjednik Srbije tražim od tužiteljstva i Vlade da odgovorni budu procesuirani i strogo kažnjeni. Tražim političku i kaznenu odgovornost. To je njihov posao. Znam samo da je nevjerojatno što se 60 godina nadstrešnica nije renovirala. Sve smo renovirali i uložili ogroman novac, a samo nju nismo. Zašto? Ne znam. Netko će valjda pružiti odgovore. Jesmo li svi krivi što nismo uspjeli obnoviti svu infrastrukturu? Jesmo. Ali, posebno su krivi oni koji su stvari projektirali, izvodili ili nisu izvodili. Jedno je sigurno, odgovorni su oni čija je odgovornost bila infrastruktura – rekao je Vučić.

I dok se na neki način razlozi tragedije pokušavaju usmjeriti na neku drugu stranu, sve je više onih koji govore kako su na vrijeme upozoravali na nadstrešnicu. – Do rušenja je došlo jer su na postojeću armiranobetonsku konzolu, ankeriranu čeličnim profilima za krov, dodali masivnu čeličnu konstrukciju s teškim staklima koja je dovela do čupanja sidra i loma konzolnih nosača. Zato je nastala panika i priča da nadstrešnica nije rekonstruirana – napisao je na društvenoj mreži X građevinski inženjer i građanski aktivist Danijel Dašić.

Televizija N1 Srbija prenijela je i riječi Zorana Đajića koji je radio kao konzultant tijekom izrade projekta rekonstrukcije zgrade kolodvora u Novom Sadu, a koji kaže kako ministar Vesić laže govoreći da nadstrešnica nije bila obuhvaćena rekonstrukcijom. Tvrdi da je slao brojne dopise o radovima koji se trebaju napraviti, ali da na njih nitko nije odgovorio.

– Nije istina što izjavljuju dužnosnici. Na nadstrešnici je rađeno. U prvoj fazi rađena je reparacija keramike koja je bila na plafonskom dijelu i rađeno je samo šminkanje te nadstrešnice. U drugoj fazi, tijekom rada na fasadi zgrade te na rekonstrukciji kamene obloge, poslao sam u ožujku 2023. jedan izvještaj izvođačima i svi su dobili te izvještaje, od ministarstva pa naniže, u kojem sam tražio da se s pročelja zgrade skinu mramorne ploče te da se provjeri kakva je podloga ispod tih ploča kako bi se ona popravila uz postavljanje novih ploča, što je inače bilo predviđeno projektom – rekao je Đajić.

Kineski interesi

U večeri nesreće izjavu je medijima dao i novosadski novinar Igor Mihaljević koji je upozorio na to da je Kini u interesu da ugovori budu tajni jer ona “dopušta uključivanje kriminalaca i korumpiranih ljudi i to ohrabruje”.

– Strašno je ovo što se dogodilo, ali ovo nije nesreća, ovo je zločin i očekivati da će smjena nekog ministra ili direktora poduzeća popraviti situaciju u kojoj se nalazimo isto je kao da imate gangrenu pa stavite flaster i očekujete da će biti bolje. Ne, morate amputirati nogu. Bojim se kako je ovo samo uvod u nove katastrofe jer su procedure kojih nema iste, tajni su ugovori isti, poslovi su odrađeni ofrlje, a njima rukovode vlasnici pečenjara koji imaju fakultet, a nemaju srednju školu – rekao je Mihaljević.