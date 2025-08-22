Naši Portali
RURALNA AMERIKA JE SVIJET ZA SEBE

Konačno mi se pružila prilika za iskonski doživljaj – da se vozim po američkoj ikoni na leđima brundava motora

Autori: Zoran Vitas, Vlado Šestan
22.08.2025.
u 20:22

Vlado Šestan, turistički novinar, influencer i profesionalni putnik s bogatom karijerom, proputovao je kultnom Route 66

Kada ste u Americi i ako iste u prilici, ono što biste svakako trebali iskusiti jest vožnja ikoničnom cestom Route 66. Jedna od najpoznatijih cesta u Sjedinjenim Državama duga je 3940 kilometara, a proteže se od Chicaga u državi Illinois, prolazi kroz države Missouri, Kansas, Oklahoma, Teksas, Novi Meksiko i Arizona, do grada Santa Monica u Kaliforniji. Osim što Route 66 ima povijesno i gospodarsko značenje, ona je i kulturna ikona Amerike 20. stoljeća. Pogledajmo samo koji su se filmovi na njoj snimali ili njome bili nadahnuti! Ponajprije "Goli u sedlu", ultimativni bikerski film s Peterom Fondom, Dennisom Hopperom i Jackom Nicholsonom, zatim "Plodovi gnjeva" s Peterovim ocem Henryjem Fondom u glavnoj ulozi.

ruralna Amerika putovanje SAD

