Komunalne tvrtke najavile poskupljenje odvoza otpada: Devetero direktora na sjeveru tvrdi da su cijene preniske

Direktori devet komunalnih tvrtki na sjeveru Hrvatske upozorili su da su cijene zbrinjavanja otpada preniske, što ih, požalili su se, dovodi u situaciju da posluju s gubicima. Govorili su i o "potrebi međusobnog usuglašavanja oko cijena kako bi se osiguralo održivo poslovanje i daljnji razvoj komunalnih usluga". Gradonačelnik Ludbrega Dubravko Bilić smatra da im treba veća podrška države i institucija. – Većina gradova i općina su redovito pri vrhu po razvrstavanju otpada, a sada ih kao visoko razvijene sredine sustav dodatno kažnjava zbog dobrih rezultata naših građana. Zbrinjavanje otpada u regionalnim centrima redovito poskupljuje, a od sljedeće godine naše građane očekuje dodatna poticajna naknada. Na te nelogičnosti se mora upozoriti i nadležno ministarstvo, Fond za zaštitu okoliša i saborski zastupnici kako bi se ova nepravda što prije ispravila – smatra Bilić.

Neke komunalne tvrtke već su najavile poskupljenja. Pre-kom iz Preloga, koji je na vrhu prema rezultatima odvojenog skupljanja otpada u Hrvatskoj, objavio je javno savjetovanje o prijedlogu novog cjenika. Očekuju su povećanja cijena koje se nisu mijenjale od početka 2024., i to za kućanstva od 15 do 35 posto, a cijene će rasti i ostalima. Djelatnost gospodarenja otpadom lani je zabilježila gubitak jer troškovi, tvrde u Pre-komu, stalno rastu. Iskorištene su sve mogućnosti ušteda, primjerice ostaci iz obrade glomaznog otpada zbrinjavaju se na odlagalištu u Karlovcu, a plastična ambalaža u cementari, instalirali su i solarne panele na krov sortirnice, no s druge strane rasli su troškovi održavanja vozila i strojeva za 52 posto na godišnjoj razini, dok su troškovi zbrinjavanja glomaznog otpada nakon obrade u ovoj godini porasli sa 60 na 129 eura po toni, što je povećanje od čak 115 posto. I u čakovečkom Čakomu najavili su povećanje cijena.

Na sjeveru Hrvatske godinama se čeka na početak rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica pokraj Koprivnice, koja će od 2027. obrađivati otpad iz četiri županije. RCGO će koristiti mehaničko-biološku obradu, s postrojenjem za dozrijevanje, gdje će se otpad razlagati nakon početnog odvlaživanja. Gradi se hala za kontrolirani proces dozrijevanja biootpada, čime će se, vele u RCGO-u, dodatno smanjiti količina otpada koja završava na odlagalištu. Iz mješovitog otpada dobivat će se RDF gorivo. Vlada je još sredinom 2014. godine donijela odluku o proglašenju RCGO-a Piškornica strateškim projektom, vrijednim oko 118 milijuna eura. Kako bi omogućili kontinuitet radova, tvrtka će se zadužiti za oko 16,5 milijuna eura.