Komšić: Milanović koristi BiH za obračun s Plenkovićem, želi pokazati da je nesposoban

"Rekao sam da ću se kandidirati za člana Predsjedništva. Moram nastaviti, kada bi stao činilo bi se da nisam postigao ništa. Meni je cilj i stranke jest da jedan drugi koncept ,da mu damo više snage u BiH društvu. Ovisi što će reći ljudi na izborima. Volio bih da iza mene ostane ideja građanske BiH, slobodnih i jednakih pojedinaca, ali nekako mi izgleda da nema političke strukture koja bi to nosila", kazao je.

"Potrebno je izaći iz ovog koncepta u BiH, on stalno gura ljude jedne na druge. Može prerasti u ružnije konflikte. Bio sam dva puta član Predsjedništva. Zaključak je da etnički koncepti nisu nešto s čim se treba igrati", dodao je.

"Drugi motiv je zaustaviti pokušaje HDZ-a i službenog Zagreba da interveniraju u zakon, da se onemogući etnička podjela u BiH", dodao je. "Nisam u savezu s niti jednim nacionalistima", kazao je.

Službeni Zagreb i Izborni zakon

"Govorimo li ovdje o Hrvatima ili HDZ-u. Mi ovdje govorimo o HDZ-u. Je li vama ovdje u Hrvatskoj petljati se u naše poslove i odnose ili smatrate da je to možda loše. Stalno preko naše tarabe virite i govorite. I vi sami ste osjetili na sebi kada je Orban komentirao more. Zašto nas osuđujete", kazao je. "Nitko ne misli da BiH može opstati bez ijednog naroda, ali pustite nas da sami rješavamo. Hrvati nisu ugroženi, to što nisu HDZ-ovi Hrvati to je njihova stvar", dodao je.

Zoran Milanović

"Relativno dugo ga poznajem. Nismo bili jarani, kada bi nekog nazvali jaranom morali bi proći svašta i dobro i loše. Ne znam da sam mu išta iz novčanika uzeo. Ja ću se zaustaviti ovdje i bilo bi jako nepristojno da ja počnem uzvraćati istim mjerom", kazao je.

"Bio je bar na drugim političkim postavkama prije. Iz ljevice otići u ekstremnu desnicu to je ozbiljan salto", kazao je o promjeni stava Milanovića.

"On koristi BiH za obračun s Plenkovićem i HDZ-om na način da Plenkovića pokaže nesposobnim oko položaja Hrvata u BiH i da zapravo on, koji nema nikakvih konkretnih ovlasti, da Plenkovića pokaže nesposobnim. Neću da budem u toj vašoj unutarnjoj igri", kazao je.

"Plenković jako dobro stoji u Bruxellesu, on može pokrenuti Bruxelles, a za nas u BiH više štete ima ono što radi Plenković i HDZ nego što izjavljuje Milanović", kazao je. Plenković radi, ovaj priča, dodao je.

Biste li ukinuli konstitutivnost naroda?

"Ne bih to radio na taj način da imam moć, stvar je što narod želi. Vjerujem u demokraciju. Ja ne vjerujem da apsolutista može voditi naprijed. Mislim da bi bilo bolje, ali bitno je želi li to narod", kazao je.

"Jeste li vi etnički Hrvat? Je li vas strah nečega ovdje?", pitao je Komšić Stankovića. "Da se razumijemo, nisam ni etnički Srbin", kazao je Stanković.

Izbori na jesen u BiH

"Vjerujte mi da se ne može garantirati da će bošnjačka stranka pobijediti na izborima u BiH", dodao je Komšić na pitanje voditelja.

"Mislim da će HDZ prihvatiti izbore, ali završit će se tako da će HDZ ući opet u vlast", kazao je. "Nitko u Europi neće dozvoliti da se rasture institucije BiH, Dodik je to pokušao pa mu ne ide", dodao je.

Odnos s Dodikom i Čovićem

Kazao je da s Dodikom više ne ide na kavu. "Ne moramo se mi cijeniti ni voljeti, ja s Dodikom radim, i nemam problem da radim s Čovićem. Imaju tamo zabranu njegovi ljudi kontakata sa mnom", dodao je.

"Ja sam Hrvat, tako sam odgojen u jedno dosta katoličkom duhu, to je bilo prisutno u mojoj obitelji. Moj otac i pokojna mati odveli su me i krstili kao malo dijete. Kod mene se uvijek ta priča vodila. Moj otac je ostao komunista, ali podržava katoličku tradiciju. Moja je sestra isto tako odgojeno.Kada živite u Sarajevu počinjete prihvaćati sve entitete kao svoje. Svaki pravi Sarajlija će vam reći da je to dio njegovog identiteta. Bliska mi je katolička, pravoslavna, crkva, džamija, sinagoga", kazao je.

"Granice država bivše Jugoslavije su kranje finanlizirane, a svako drugo čačkanje je opasno", kazao je. "Nemojte da eksperimentira+mo s takvim stvaraima, odnijet će nas sve đavo", dodao je.

Rekao je da ne može dobiti hrvatsku putovnicu. Još 1996, ju je tražio. "Nisu mi je dali jer nisam dokazao da sam Hrvat", kazao je. Supruga je Bosanka, ali preko majke je dobila hrvatsku putovnicu.

"Imam četnički geler u sebi", kazao je. Stanković je podsjetio na jednu situaciju iz Komšićevog života, on je naime bošnjačku doktoricu natjerao puškom da liječi ranjenog srpskog vojnika.

"Mladi vojnik izgubio je puno krvi i zato sam tako regirao", kazao je.