Koliko Europljani troše na osnovne komunalne usluge? Donosimo popis najskupljih i najjeftinijih gradova

Mjesečna cijena osnovnih troškova komunalnih usluga, koje uključuju struju, grijanje, hlađenje, vodu i odvoz smeća, varira u različitim djelovima Europe. Prema izvješću Deutsche Bank pod nazivom Mapping the World's Prices, koje obuhvaća 67 gradova diljem svijeta, a europski gradovi dominiraju listom, dojavljuje Euronews. To dovodi do pitanja koji gradovi dominiraju ovom listom, uzeći u obzir prosječnu mjesečnu cijenu za stan od 85 metara kvadratnih.

Cijene se kreću od 24 eura u Kairu do 370 eura u Münchenu. U Europi je najjeftiniji grad Istanbul, gdje režije koštaju samo 68 eura. Unutar EU, Helsinki je najpovoljniji sa 115 eura. Nije samo München na vrhu i druga dva njemačka grada također su na trećem i četvrtom mjestu. Zbog toga je Njemačka najskuplja zemlja za osnovne komunalne usluge. U prosjeku, stanovnici plaćaju 339 eura u Frankfurtu i 333 eura u Berlinu. Dok je Edinburgh je drugi najskuplji europski grad po pitanju računa za komunalije gdje stanovnici u prosjeku plaćaju 346 eura, London je tek sedmi, a Birmingham jedanaesti ukupno. Osnovne komunalije u Londonu koštaju 295 eura, a u Birminghamu 270 eura.

Među 10 najskupljih gradova nalaze se i Varšava s 327 eura, Beč s 304 eura, Prag s 286 eura, Amsterdam s 275 eura i Oslo s 271 eurom. Tel Aviv (12., 245 eura) i Hong Kong (19., 211 eura) su jedina dva neeuropska grada među prvih 20. Nakon Istanbula (68 eura) i Helsinkija (115 eura), najniže troškove režija imaju Budimpešta i Lisabon (oba 135 eura), a slijede Barcelona (170 eura) i Madrid (180 eura). Prosječni osnovni računi za režije također su ispod 200 eura u Ateni (197 eura) i Kopenhagenu (182 eura). U Italiji su troškovi režija otprilike oko 200 eura: 200 eura u Milanu i 202 eura u Rimu.

Općenito, troškovi komunalnih usluga obično su viši u sjevernoj i zapadnoj Europi, dok su niži u srednjoj, istočnoj i dijelovima južne Europe. San Francisco je najskuplji američki grad na popisu, s troškovima komunalnih usluga od 202 eura. U New Yorku je prosjek 181 euro, iako se nekoliko drugih gradova nalazi između. U Tokiju, prosječni troškovi komunalnih usluga iznose 151 euro. U Torontu su 107 eura, a u Pekingu samo 52 eura.Rast cijena komunalnih usluga

U zadnjih pet godina, od 2020. do 2025., mjesečni osnovni troškovi komunalnih usluga u eurima značajno su porasli u mnogim europskim gradovima. Stockholm je na vrhu liste s porastom od 176 posto, a slijedi ga još jedan nordijski grad, Oslo, sa 133 posto. Za gradove u kojima valuta nije euro, jasniju sliku može se dobiti proučavanjem promjena u nacionalnim valutama, budući da je dio povećanja posljedica fluktuacija tečaja. Povećanje također prelazi 90 posto u nekoliko gradova: Varšavi (112 posto), Bruxellesu (97 posto), Birminghamu (96 posto) i Edinburghu (93 posto).Mjesečni troškovi osnovnih komunalnih usluga porasli su za oko 50 posto u njemačkim gradovima, gdje stanovnici već plaćaju najviše račune u Europi. U Europi, Kopenhagen i Budimpešta su jedina dva grada u kojima su troškovi komunalnih usluga pali tijekom tog razdoblja, izraženo u eurima.

Udio prosječnih neto plaća koji se troši na osnovne komunalne usluge uvelike varira diljem Europe. Kreće se od samo 3,2 posto u Ženevi i 3,3 posto u Zürichu do 18,8 posto u Ateni, a odmah iza nje slijedi Varšava sa 17,6 posto. U svim gradovima, Montreal (2,6 posto) ima najniži udio neto plaće potrošene na komunalne usluge, dok Manila (25,9 posto) ima najviši, s više od četvrtine prihoda koji odlazi na osnovne komunalne usluge. U Europi je to oko 9-10 posto u nekoliko zemalja. Na te udjele utječu ne samo troškovi komunalnih usluga već i razina dohotka. U Europi su 2025. godine švicarski gradovi imali najviše prosječne mjesečne neto plaće: 7.307 eura u Ženevi, a odmah iza nje slijedi Zürich (7.127 eura). Istanbul ima najnižu prosječnu plaću s 855 eura, dok je unutar EU Atena najniže rangirana s 1.044 eura. Neto plaće u Luksemburgu, Amsterdamu, Kopenhagenu i Frankfurtu, prema izvješću, iznose iznad 4000 eura. Članci Euronews Businessa o cijenama električne energije i plina diljem Europe objašnjavaju zašto se cijene energije toliko razlikuju. Razlike u izvorima energije, strategijama određivanja cijena, subvencijama i mjerama potpore utječu na to kako se formiraju cijene komunalnih usluga. Ruska invazija na Ukrajinu također je imala značajan utjecaj na cijene energije diljem Europe.