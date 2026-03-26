USKOK u Hrvatskom skijaškom savezu: Na meti istražitelja Vedran Pavlek, ovo su ostala imena
Tko je 'bog hrvatskog skijanja' koji se našao na meti USKOK-a? Veliki skandal mu je obilježio život
TEŠKI UVJETI

Kolaps prometa zbog snijega: Putnički autobus se zabio u stijenu iznad Rijeke

Delnice: Snijeg otežava promet kroz Gorski kotar
Večernji.hr
26.03.2026.
u 08:58

HAK na svojim stranicama navodi da se zbog prometne nesreće promet odvija jednim prometnim trakom

Kako prenosi 24sata, putnički autobus zabio se u stijenu te blokirao promet kod Gornjeg Jelenja u smjeru Delnica. Oborine koje su tijekom noći u Gorskom kotaru počele kao kiša kasnije su prešle u gusti snijeg, što je dodatno otežalo prometovanje. HAK na svojim stranicama navodi da se zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC3, između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka, promet odvija jednim prometnim trakom.

Također ističu da zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka–Zagreb i na DC3 trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smjeru.
GR
GriffoFoxburr
09:10 26.03.2026.

Mogli biste usput i napisati ima li povrijeđenih u tom autobusu?!

