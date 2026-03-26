Kolaps prometa zbog snijega: Putnički autobus se zabio u stijenu iznad Rijeke

Kako prenosi 24sata, putnički autobus zabio se u stijenu te blokirao promet kod Gornjeg Jelenja u smjeru Delnica. Oborine koje su tijekom noći u Gorskom kotaru počele kao kiša kasnije su prešle u gusti snijeg, što je dodatno otežalo prometovanje. HAK na svojim stranicama navodi da se zbog prometne nesreće na državnoj cesti DC3, između Gornjeg Jelenja i Kraljevog Jarka, promet odvija jednim prometnim trakom.

Također ističu da zbog zimskih uvjeta na autocesti A6 Rijeka–Zagreb i na DC3 trenutačno nema slobodnog cestovnog pravca za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Hrvatskom primorju i Istri, kao ni u suprotnom smjeru.