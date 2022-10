Koji je stvarni motiv, zašto je intervenirao Schmidt? Opet imamo lažne Hrvate iz Goražda

Da naše Sarajevo bude kao Dubai! Poruka je to s jednog od plakata upravo zaključenih izbora u BiH. Nisam siguran jesu li autori takvih slogana stvarno nesvjesni kakav to užas izaziva u očima prosječnog Hrvata ili Srbina u BiH. Ili takve poruke šalju baš zato - što to znaju. Kuriozitet je zapravo u tome što je to poruka s koje se smiješi lik Fahrudina Radončića, jednog od razumnijih i umjerenijih bošnjačkih političara koji nije posve cijepljen protiv suosjećanja prema svojim hrvatskim sugrađanima. Zapravo, ta njegova poruka s velikom crvenom naljepnicom "Pametna BiH" mogla bi se shvatiti kao - maksimum benevolencije. Jer neki drugi, premda to ne bi javno napisali, radije bi Sarajevo vidjeli kao zapadnobalkanski Istanbul, Rijad ili Teheran. Dubai sa svojim plantažama nebodera površnom promatraču ipak djeluje manje kao simbol ideologije ili religije, a više kao simbol financijskog uspjeha i blagostanja.