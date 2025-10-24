Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 153
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Križo Katinić
Autor
Križo Katinić

Kod 'spašavanja vojnika Beroša' ruše se temeljna načela zdravstva

24.10.2025. u 17:35

Ovaj slučaj potaknut će egzodus zdravstvenog osoblja u Europu. Jer zamislite kako se osjećaju liječnici i sestre u situaciji kada se opet pojavi kolega Beroš kao da se ništa nije dogodilo

Galama zbog nasilja nad ženama, među mladima, divljanja u prometu, netrpeljivost prema migrantima, slabijima i hendikepiranima… sve je to šire i dublje od prevladavajuće medijske buke. Načelno prave, "ozbiljne" reakcije na nasilje nastaju tek kad se dogodi kao pojedinačan slučaj, kada je za žrtve već prekasno. Za umirivanje savjesti sa svih strana zapljusnu osude, čuđenja, istinska i formalna sućut prema žrtvama, bezrezervna osuda krivaca. Slijede duboke analize naglo probuđenih stručnjaka, reakcije uspavanih institucija koje donose brzinske smjernice i planove, "senzibilizacije, edukacije, nulte tolerancije prema nasilju", kao da se upravo sada događa sveopće prosvjetljenje! Kada se prašina slegne, jave se novi slučajevi, izblijede utisci starih tragičnih događaja i time interes javnosti… i tako se ciklički vrte tragedije. U međuvremenu i u međuprostoru ne događa se zapravo ništa…

Ključne riječi
liječnici ministarstvo zdravstva Vili Beroš

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
17:57 24.10.2025.

Nikad mi se nije svidao,ali red je da radi

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja