Klaonice uoči kolinja zbog manjka radnika moraju uvoziti Filipince

Potpisivanje ugovora s registriranim klaonicama o provedbi i sufinanciranju veterinarsko-zdravstvenog pregleda tovnih svinja u Slavonskom Brodu ove je godine održano u posebnim okolnostima zbog epidemije afričke svinjske kuge . Na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije nekada je radilo desetak, a danas svega tri klaonice. Gužva u njima je već sada velika, ponajprije što se tiče svinja, ali i goveda.

Unatoč neubičajeno toploj jeseni, sezona svinjokolja koja je također ograničenog karaktera već je započela jer se građani u tzv. slobodnim zonama boje da bi se područja ograničenja mogla proširiti i na njihova mjesta. - Mi u našoj klaonici imamo maloprodaju i veleprodaju, stoga najprije moramo odraditi klanje za svoje potrebe. Limitirani smo kapacitetom, pritisak je veoma velik i mislim da nećemo moći pozitivno odgovoriti na sve zahtjeve. Da se tako izrazim, jedan jahač ne može odjednom jahati pet konja – kaže Slavica Baboselac, tehnologinja u klaonici "Bebrinka" iz Donje Bebrine.

Osim što ih je malo, klaonice se suočavaju i s problemom nedostatka radne snage s obzirom da je školovanje za zanimanje mesara u većini škola ukinuto zbog nedostatka interesa mladih. Tako su, primjerice, u Bebrinki morali zaposliti čak pet Filipinaca. Kapaciteti su dodatno opterećeni zabranom održavanja svinjokolje po dvorištima u dijelu Slavonije zbog afričke svinjske kuge, pa je navala na klaonice veća nego ikada.

- Kod nas sezona zbog visokih temperatura još nije krenula, ali ljudi se boje svinjske kuge i već polako planiraju. Očekujemo pritisak, premda će se zbog rasta cijene svinjetine ove godine možda klati manje nego prethodnih - kaže Mario Jagodanović, vlasnik klaonice "Jagodanović" iz Bartolovaca.

Brodsko-posavska županija već 22 godine jedina u Hrvatskoj provodi projekt sufinanciranja pregleda svinjskog mesa na trihinelu, čiji je cilj preusmjeriti primarni čin svinjokolje iz privatnih dvorišta u ovlaštene klaonice. Osim niže cijene uslužnog klanja i brige o zdravstvenoj ispravnosti mesa, njime se postiže i primjereno zbrinjavanje primarnog klaoničkog otpada. Ugovor vrijedan 13 tisuća eura ove je godine potpisan s klaonicama Bebrinka, Jagodanović i Poljo-Davor, kojima će se isplaćivati 6,54 eura po zaklanom tovljeniku.

Otkako je 2001. godine započeo projekt sufinanciranja, ukupno je trihineloskopski pregledano gotovo 40 tisuća tovljenika, a krajnjim korisnicima, obiteljskim poljoporivrednim gospodarstvima i privatnim osobama, za klaoničarske je usluge dodijeljeno gotovo 250 tisuća eura potpora.

- Mi se na ovaj način borimo protiv opasne bolesti trihinele, a isto tako i sa svim drugim bolestima do kojih može doći zbog nepravilnog zbrinjavanja klaoničkih ostataka. U tehnološkom smislu, ljudi koji se odluče na ovakvo uslužno klanje dobivaju dobro ohlađene polutke koje su dobre za daljnju tehnološku obradu. To što je klaoničara manje, nažalostg to je tako – rekao je župan Danijel Marušić.

