Kinezi žele koncesiju na nizinsku prugu, oni bi je gradili i njome upravljali

Kineska tvrtka koja gradi Pelješki most, China Road and Bridge Corporation (CRBC), zainteresirana je i za gradnju nizinske pruge između Rijeke i Zagreba. Stoga će CRBC i HŽ Infrastruktura, u sklopu posjeta kineskog premijera Li Keqianga Hrvatskoj, potpisati memorandum o suradnji na projektu nizinske pruge.

Superbrza željeznica

U tom se memorandumu navodi da je CRBC vodeća građevinska tvrtka ne samo u Kini nego i u svjetskim razmjerima te da može omogućiti u željezničkoj industriji punu uslugu koja uključuje projektiranje, gradnju, upravljanje i financiranje. U memorandumu se navodi da nizinska pruga treba osigurati konkurentnu uslugu prijevoza tereta iz Luke Rijeka, ali da bi spajanje na europsku mrežu superbrzih željeznica stvorilo ogromne mogućnosti i za putnički prijevoz. CRBC i HŽI će stoga osnovati zajedničku radnu skupinu koja će se redovito sastajati kako bi koordinirala i osigurala napredak u tom projektu.

Kinezi bi nizinsku prugu gradili po koncesijskom modelu, a radi se o projektu vrijednom 1,77 milijardi eura.

Dakle sagradili bi prugu i upravljali njome, i to na razdoblje od 40 do 50 godina. Hrvatska će strana u sljedećih mjesec i pol razraditi mogući model koncesije, za što bi potom bio raspisan javni natječaj.

Osim za nizinsku prugu, Kinezi su zainteresirani i za koncesiju u riječkoj luci, odnosno na novom kontejnerskom terminalu na Zagrebačkoj obali.

Hrvatska je dosad na pruzi Rijeka – mađarska granica započela radove na dionici Dugo Selo – Križevci dok je natječaj za izvođače radova na dionici Križevci – mađarska granica u tijeku. Oba ta projekta sufinanciraju se iz fondova EU. Vrijednost tih radova je gotovo 500 milijuna eura. Natječaj za gradnju dionice Hrvatski Leskovac – Karlovac uskoro bi trebao biti objavljen, a i taj je projekt prijavljen za sufinanciranje iz fondova EU. Procijenjena vrijednost tih radova je 315 milijuna eura.

Kinezi bi stoga po koncesijskom modelu gradili ostali dio pruge prema Rijeci, a radi se o najzahtjevnijim dionicama. Dionica Karlovac – Oštarije duga je 40 kilometara, a procijenjena vrijednost radova je 400 milijuna eura. Na toj dionici potrebno je sagraditi potpuno novu prugu. A izvođenje radova predviđeno je od 2024. do 2028. Najskuplja je dionica od Oštarija do Škrljeva. Trasa te dionice još nije definirana, no bude li se išlo na nizinsku varijantu, radilo bi se o gradnji 67 kilometara potpuno nove pruge. Zbog brojnih objekata na njoj poput tunela, procijenjena vrijednost radova iznosi čak 1,1 milijardu eura. Ako bi se pak išlo u obnovu postojeće pruge na toj dionici dugoj 113 kilometara, procijenjena vrijednost radova iznosila bi 667 milijuna eura. Izvođenje radova na toj dionici planirano je od 2023. do 2030. godine. Dionica Škrljevo – Rijeka – Jurdani duga je 27,5 kilometara, a procijenjena cijena njezine gradnje iznosi 270 milijuna eura.

Trebala je biti gotova do 2012.

Kinezi su i prije pokazivali interes za gradnju nizinske pruge, no dolaskom kineskog premijera s brojnim izaslanstvom u Hrvatsku taj se interes napokon i konkretizirao sporazumom između CRBC-a i HŽI-ja te razgovorom o tome između premijera dviju država. O gradnji nizinske pruge u Hrvatskoj se govori već godinama.

Još 2006. tadašnji premijer Ivo Sanader najavio je gradnju te pruge do 2012. No radovi za mandata njegovih vlada nisu ni počeli. Vlada Zorana Milanovića odustala je pak od gradnje nizinskih dionica i odlučila se samo za modernizaciju i obnovu postojeće pruge. Povratkom HDZ-a na vlast, ponovno je aktualizirana gradnja nizinske pruge, no još uvijek nije donesena i politička odluka o njezinoj trasi na dionici od Oštarija do Škrljeva. Struka je jednoglasna u zaključku da je s tehničke strane potpuno jasno da je na toj dionici najbolje graditi nizinsku prugu.

Hrvatska ne može samostalno financirati takav projekt Da se s Kinezima pregovara o davanju nizinske pruge u koncesiju potvrdio je jučer nakon sastanka s kineskim izaslanstvom u Banskim dvorima i ministar gospodarstva Darko Horvat. – Hrvatska trenutačno ne želi samostalno financijski ulaziti u takav veliki i zahtjevni infrastrukturni projekt. Dugoročnom koncesijom ponudili smo kineskim investitorima da grade tu prugu. Ne mogu govoriti o točnom trajanju koncesije jer razgovori još traju, no danas je istaknuto da Kinezi i kineski kapital žele investirati u infrastrukturu u Hrvatskoj. Siguran sam da ćemo ozbiljan verifikator te namjere imati u petak nakon gospodarskog foruma u Dubrovniku – kazao je Horvat. (Sandra Veljković)

