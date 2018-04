Kim i Moon završili prvi krug razgovora: 'Počinje nova povijest!'

Čelnici dviju Koreja, sjevernokorejski Kim Jong Un i južnokorejski Moon Jae-in završili su prvi krug razgovora, koji je kao prvi summit te dvije zemlje nakon deset godina počeo u petak ujutro u demilitariziranoj zoni na samoj granici između dvije Koreje, priopćio je predsjednički ured Južne Koreje.

Kim i Moon će sastanak i razgovore nastaviti poslijepodne, a nakon što odvojeno ručaju, prije čega se Kim vratio u sjeverni dio Koreje u crnoj limuzini s tjelesnim čuvarima koji su okruživali vozilo dok je prolazio preko granice.

Prije poslijepodnevnog kruga razgovora, dvojica čelnika će zasaditi 'spomen' stablo na crti razgraničenja kao simbol mira i napretka.

Susretom sjevernokorejskog čelnika Kim Jong Una i južnokorejskog predsjednika Moona Jae-ina na granici između dvije Koreje u petak ujutro točno u 2,30 po srednjoeuropskom vremenu počeo je povijesni summit dvije zemlje, prvi nakon deset godina.

Na mjesto susreta Kim i Moon su stigli odvojeno u pratnji svojih suradnika i osiguranja, a potom je Moon Kima simbolično i dočekao na crti razgraničenja između dvije zmelje.

Nakon rukovanja uz osmjehe i fotografiranja prvo s jedne, a potom i s druge strane te crte, dva su se čelnika pješice uputila crvenim tepihom prema trgu u selu Panmunjom okruženi počasnom gardom.

Amazing: live feed of Kim Jong Un making opening remarks at the start of inter-Korean talks, even making jokes about how far the cold noodles have had to come today pic.twitter.com/nvIt1BeEoX