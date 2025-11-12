Kilometarske kolone, radovi i skliski kolnici: Problemi na prometnicima, ovo su jutros kritične točke

Naši Portali
STANJE NA CESTAMA

Kilometarske kolone, radovi i skliski kolnici: Problemi na prometnicama, ovo su jutros kritične točke

VL
Autor
Vecernji.hr
12.11.2025.
u 07:37

Promet je pojačan, kolnici su vlažni i sklizak, a magla dodatno otežava vožnju. Zbog brojnih radova i izvanrednih događaja očekuju se gužve i zastoje na ključnim prometnicama.

Otežani su uvjeti na cestama diljem Hrvatske. Kolnici su mjestimice vlažni i skliski, a ponegdje ima i magle koja dodatno smanjuje vidljivost. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a posebne gužve stvaraju se u zonama radova. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Popovec i Zagreb istok, zbog radova i povećane gustoće prometa vozi se u koloni dugoj oko 4 km, jednim trakom u smjeru Zagreba. Na brzoj cesti Solin-Klis (DC1), na vijaduktu Jamani, promet se odvija uz privremenu regulaciju zbog vozila u kvaru.

Na autocesti A1 Zagreb - Split - Dubrovnik do 14. studenog traju radovi na više kraćih dionica između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2, mogući su zastoji i kolone. Odmorište Janjče na A1 zatvoreno je do 17. studenog, dok je na A3 Bregana-Lipovac zatvoren izlazni i ulazni krak čvora Nova Gradiška iz smjera Lipovca i Zagreba, s obilascima preko okolnih čvorova. Zbog radova na A4 kod Zagreba istok do kraja mjeseca prometuje se jednim trakom, a između Čakovca i Ludbrega na mostu Drava II vozi se dvosmjerno jednim kolnikom. Na A6 Bosiljevo-Rijeka također su aktivne dionice s dvosmjernim prometom zbog radova.

Na državnim cestama izdvajamo zatvaranja i privremene regulacije na više lokacija: DC1 Velika Ves–Polje Krapinsko, DC26 kod Dubrave, DC38 između Kuzmice i Vesele, DC44 Livade-Istarske toplice, DC46 u Vođincima, DC47 Hrvatska Kostajnica-Dvor te brojne druge.  Vozače se upozorava na mogućnost poledice na vlažnim dijelovima kolnika, osobito u unutrašnjosti i na mostovima te nadvožnjacima. Savjetuje se maksimalan oprez, prilagodba brzine i poštivanje sigurnosnog razmaka.

Podsjećamo da je od 15. studenog obavezna zimska oprema na zimskim dionicama javnih cesta, a dnevna ili kratka svjetla moraju biti upaljena i danju. Za najnovije informacije o stanju na cestama pratite izvješća Hrvatskog autokluba i budite spremni na moguće zastoje i promjene u prometu.

