'ZARADIO' DVIJE PRIJAVE

Kešerovi na meti inspektora zbog gradnje parkirališta

Kalnik: Mladen Kešer glasovao na izborima za predsjednika SDP-a
Damir Spehar/PIXSELL
VL
Autor
Hina
07.08.2025.
u 13:05

Projekt je započeo bivši načelnik Kalnika Mladen Kešer, a kaznu od 13.200 eura naslijedio je njegov sin Dorijan Kešer, sadašnji načelnik

Višegodišnji projekt gradnje parkirališta i okretišta kod Planinarskog doma Kalnik, koji je pokrenuo bivši SDP-ov načelnik Općine Kalnik Mladen Kešer, "zaradio" je dvije prijave Državnog inspektorata, čime će se sada baviti Dorijan Kešer, aktualni načelnik i sin Mladena Kešera. Državni inspektorat podnio je dvije kaznene prijave zbog gradnje unutar kulturnog dobra, a radi se o projektu koji je 2016. godine započeo Mladen Kešer. Inspektorat je također naložio obustavu svih radova na parkiralištu i okretištu. Prilikom preuzimanja dužnosti načelnika mlađem Kešeru dostavljeni su rješenje Inspektorata i kazna od 13.200 eura.

No kaznu nije platio, priznaje novi načelnik, jer će taj slučaj završiti na sudu. Općina sve ima pokriveno dokumentima, ništa nije građeno mimo dozvole, a na spornome mjestu raskrčena je obična šikara kako bi se uredilo parkiralište pokraj poznate turističke destinacije. "Zamislite da nešto što smo uredili ponovno pretvaramo u šikaru, bio bi to nonsens", rekao je Kešer Hini. Sumnja da iza prijava protiv projekta "stoje ljudi iz pozadine", ali priznaje da to ne može potkrijepiti dokazima.

Osim toga, podsjeća, njegov je otac dao ostavku u vrijeme kad su neka od rješenja stigla na općinsku adresu, pa je Općinom Kalnik upravljao postavljeni povjerenik. "Čim sam se suočio sa slučajem, zatražio sam dokumentaciju, razgovarao s projektantima, kontaktirao Županiju, Hrvatske šume i Županijsku upravu za ceste, sve koji daju suglasnost i dozvole", kaže Kešer. Prema svim do sada prikupljenim dokumentima, suglasnostima i dozvolama, Kešer vjeruje da će sud odlučiti u korist Općine Kalnik i odgovornih osoba na projektu.

Tvrdi da za betonski potporni zid, koji je također na meti Inspektorata, nije ni trebala građevinska dozvola. Sporno je i to što se rješenjem traži, osim uklanjanja novosagrađenog parkirališta, micanje i onoga građenog prije 20 godina, na koje se samo nadovezao sporni projekt, koji je građen etapno. Proračun Općine Kalnik iznosi 300.000 eura, no mogao bi ga opteretiti najavljeni sudski spor s Državnim inspektoratom.

Kalnik: Mladen Kešer glasovao na izborima za predsjednika SDP-a
