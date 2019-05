Kažnjeni gradovi koji odvajaju najviše komunalnog otpada

Ono na što su mjesecima upozoravali u gradovima Prelogu i Krku, to se i dogodilo. Dva najuspješnija grada u gospodarenju otpadom dobila su kazne jer nisu postigla dovoljan napredak u zbrinjavanju komunalnog otpada!

Grad Prelog kažnjen je s nešto više od 3000 kuna, a okolne jedinice lokalne samouprave s tisuću kuna, i to za studeni i prosinac 2017. – Za cijelu 2018. mogu očekivati od 10.000 do 30.000 kuna – kaže direktor komunalnog poduzeća Pre-kom iz Preloga Siniša Radiković.

Nije, veli, toliko problem u iznosu koji će gradovi i općine platiti, već u principu. Država kažnjava najuspješnije umjesto da ih nagradi. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, podsjeća Radiković, lani u veljači u jednoj TV emisiji čestitao je Prelogu na rezultatima i obećao da će do kraja 2018. izmijeniti uredbu o gospodarenju komunalnim otpadom, no to još učinjeno, a i EU je upozorio da se ne kažnjavaju gradovi i općine koji su još 2015. ostvarili visoke ciljeve.

Problem je u tome što je u članku 24. spomenute uredbe, koji govori o načinu izračuna poticajne naknade, kao referentna godina uzeta 2015. pa bi 2017. godinu gradovi i općine trebali završiti s rezultatima boljima za čak 20 posto, a 2018. za 26 posto. “Kvaka” je u tome što je Prelog te referentne 2015. već bio na 50 posto odvojenog zbrinjavanja otpada, što znači da su 2017. i 2018. trebali doći na čak 70 i više posto, što je nemoguća misija, tim više što prosjek Europske iznosi manje od 50 posto.

– Danas je 1. svibnja i ta uredba nije promijenjena, a najbolji, Prelog, Krk, Čakovec i drugi s okolnim jedinicama, dobili su kazne – ističe Radiković.

Poticajna naknada za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada uvedena je kao mjera kojom se gradovi i općine potiču da rade na recikliranju. Osnovica za obračun poticajne naknade je masa prikupljenog miješanog komunalnog otpada koja je iznad propisane granične količine, a temelji se na službenim podacima o proizvedenim količinama miješanog komunalnog otpada za 2015. godinu. No među gradovima i općinama velika je razlika, neki su kretali od svega nekoliko posto odvojeno skupljenog otpada, za razliku od Preloga koji je već bio na 50 posto.