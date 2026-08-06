Putin sprema novi nepopularni korak: 'On to prikriva drugim riječima, ali se priprema za to'

Ruske vlasti planiraju "proširiti mobilizaciju" predstojeće jeseni. To je izjavio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozivajući se na informacije ukrajinskih obavještajnih službi. Prema tim saznanjima, ruski predsjednik Vladimir Putin priprema novo regrutiranje ruskih građana za rat protiv Ukrajine. "On to prikriva drugim riječima i signalima, ali se priprema za to. Važno je da zajedno s partnerima izvršimo dovoljan pritisak na Rusiju kako bi prevladala ideja o okončanju ove agresije, ideja mira, a ne nova ruska mobilizacija", rekao je ukrajinski predsjednik. Prema njegovim riječima, ruske oružane snage na fronti gube više vojnika nego što uspijevaju regrutirati. No Putin želi pojačati napade i proširiti rat. Ukaz o "djelomičnoj mobilizaciji", koji je Putin donio u jesen 2022. godine, i dalje je na snazi. To je još 2023. potvrdila administracija ruskog predsjednika, uz obrazloženje da taj dokument regulira i "druge mjere neophodne za izvršavanje zadataka oružanih snaga".

Krajem lipnja 2026. godine neovisni ruski medij u egzilu Verstka i portal na ruskom Važne povjesti sa sjedištem u Letoniji, objavili su zajedničko istraživanje u kojem se navodi da se zbog poteškoća u regrutiranju vojnika u ruskom državnom vrhu "iza kulisa razgovara o mobilizaciji". Izvor Verstke iz administracije gradonačelnika Moskve naveo je da je taj grad u travnju ove godine na bojište poslao 1708 ljudi, a u svibnju 1378. To je oko tisuću manje nego u istom razdoblju prošle godine. Kako se navodi, niska stopa regrutacija nastavila se i u lipnju. Portal Važne povijesti zaključio je da se stopa regrutiranja ugovornih vojnika (na određeno vrijeme) u Rusiji u posljednjem tromjesečju 2025. godine, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjila na manje od polovice, a da je pad nastavljen i početkom 2026. godine. Novinari su, pozivajući se na izvore iz ruskih regija, saznali i da se smanjuje broj ljudi koji se prijavljuju za ugovornu službu u vojsci.

Pripadnici vojske koje je intervjuirala Verstka rekli su da ugovorni vojnici koji ove godine stižu na bojište "nisu sposobni za borbu". Mnogi novopridošli bježe s fronte. Jedan mobilizirani vojnik rekao je novinarima da su postrojbe "u najboljem slučaju popunjene između 30 i 40 posto". Američki Institut za proučavanje rata (ISW) krajem srpnja je ocijenio da Kremlj stvara sve preduvjete za novu mobilizaciju. Prema mišljenju analitičara, odluka o tome bila bi "isključivo Putinova osobna odluka, koja na kraju ovisi o njegovoj procjeni stanja na ratištu i stabilnosti u Kremlju". ISW ipak dodaje kako nije jasno hoće li Putin uskoro donijeti takvu odluku ni kako bi točno nova mobilizacija izgledala. Prije nekoliko dana Verstka je objavila da je među ruskim državljanima naglo porasla potražnja za najmom stanova u Armeniji - slično situaciji iz 2022. godine kada je počela ruska invazija na Ukrajinu. Prema tom izvještaju, stanarine u armenskom glavnom gradu Erevanu porasle su posljednjih mjeseci za oko 30 posto. Kako se navodi, mnogi Rusi žele napustiti zemlju prije izbora za Državnu dumu, koji će biti održani od 18. do 20. rujna. Jedan stanodavac je rekao za ovaj medij da su njegovi klijenti prethodnih godina uglavnom bili Rusi koji već duže žive u Armeniji. Sada, međutim, čak 80 posto upita dolazi od ljudi koji su se tek nedavno doselili u Armeniju ili se planiraju tamo preseliti.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je krajem srpnja na konferenciji za novinare da ne vidi potrebu za komentiranjem izjave Volodimira Zelenskog o mogućem novom valu mobilizacije u Rusiji. "Nije posao Zelenskog govoriti o našim planovima", naglasio je Peskov. Ruski političar i član Vijeća Federacije Andrej Klišas izjavio je još početkom ljeta 2026. za RTVI da se nova mobilizacija trenutno ne razmatra i da za njom nema potrebe. Zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dmitrij Medvedev ocijenio je glasine o mogućoj mobilizaciji kao "dio propagande uoči izbora". Bivši ruski predsjednik također je tvrdio da je u prvoj polovici 2026. godine oko 200.000 ljudi potpisalo ugovor s ruskom vojskom.

"Naravno da se podacima ruskih vlasti ne može slijepo vjerovati. Oni se prilagođavaju tako da odgovaraju njihovim ciljevima“, rekao je vojni analitičar Jan Matvejev u razgovoru za DW, komentirajući tvrdnje Medvedeva o broju novih ugovornih vojnika. Matvejev ipak ističe da, kada se ti podaci usporede s analizama neovisnih istraživača, preuveličavanje "nije tako drastično". "Umjesto skoro 200.000, koliko navodi Medvedev, vjerojatnije je da ih je za šest mjeseci bilo između 170.000 i 180.000“, smatra on. Po njegovom mišljenju, sadašnja stopa regrutiranja vojnika po ugovoru nije dovoljna za vojnu pobjedu nad Ukrajinom. Ali ni nova mobilizacija, kaže on, to ne bi omogućila. "Čak i kada bi udvostručili svoju vojsku, Rusi ne bi mogli u potpunosti poraziti Ukrajinu. No sudeći po izjavama Putina i njegovih dužnosnika, upravo je to njihov cilj", kaže Matvejev. On smatra da će, zbog velikih gubitaka na bojištu, brojnost ruskih snaga bez nove mobilizacije postepeno padati. Za sada se taj proces odvija sporo, ali će se kasnije ubrzati. "Gubici rastu i, s obzirom na trenutni razvoj događaja, nastavit će rasti", zaključuje vojni analitičar.