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DVOSTRUKA OPASNOST

Amerikanci se pripremaju za rat s dvije supersile? Mijenjaju pravila i uvode taktičko nuklearno oružje

FILE PHOTO: Aerial view of the Pentagon is seen in Washington
Foto: Joshua Roberts/REUTERS
1/5
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.08.2026.
u 09:11
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Novi nacrt, prema petorici izvora upućenih u planove, stavlja snažan naglasak na moguću uporabu kraćeg dometa taktičkog nuklearnog oružja u slučaju regionalnog sukoba s Kinom ili Rusijom

Pentagon intenzivno radi na novoj američkoj nuklearnoj strategiji koja bi trebala pripremiti Sjedinjene Američke Države na mogući rat s Rusijom i Kinom. Prema izvješću NBC Newsa, na čelu ovog preispitivanja doktrine stoji Elbridge Colby, šef politike Ministarstva obrane, koji priprema dokument koji se značajno udaljava od desetljećima ustaljene američke nuklearne doktrine.

Novi nacrt, prema petorici izvora upućenih u planove, stavlja snažan naglasak na moguću uporabu kraćeg dometa taktičkog nuklearnog oružja u slučaju regionalnog sukoba s Kinom ili Rusijom. Riječ je o oružju namijenjenom bojištu, a ne o klasičnom strateškom arsenalu dugog dometa koji je desetljećima služio kao temelj odvraćanja iz vremena Hladnog rata. Glavni cilj nove strategije, ako bi do sukoba došlo, bio bi spriječiti eskalaciju te onemogućiti da jedna od dviju sila, Kina ili Rusija, iskoristi trenutak kada je američka pažnja usmjerena na drugu stranu.

Jedna od najvećih briga američkih stratega odnosi se na moguću kinesku invaziju na Tajvan. Peking otok smatra dijelom svog teritorija, a Taipei nastavlja jačati svoje obrambene sposobnosti. U srijedu,  je Tajvan je pokrenuo godišnje vojne vježbe. Cilj je provjeriti sposobnost oružanih snaga da održavaju cjelodnevne obrambene operacije. Dio vježbi uključuje i pripremu civilnog stanovništva na prekid internetskih veza i druge poremećaje.

Istodobno, zabrinutost zbog nuklearne eskalacije ostaje visoka i oko Rusije te rata u Ukrajini. U svibnju je bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko potvrdio da je dopustio Rusiji raspoređivanje dijela njenog taktičkog nuklearnog oružja na bjeloruskom teritoriju. U prosincu prošle godine Moskva je objavila da je u Bjelorusiji raketni sustav Orešnik, sposoban nositi nuklearne bojeve glave.  Rusija je 2024. godine ažurirala svoju nuklearnu doktrinu i formalno proširila nuklearni kišobran na Bjelorusiju.  Vladimir Putin istaknuo je da Moskva zadržava kontrolu nad nuklearnim arsenalom raspoređenim u Bjelorusiji, ali da bi savezniku mogla dopustiti označavanje ciljeva u slučaju sukoba, prenosi Express.

Sve ove okolnosti, jačanje kineskih pritisaka na Tajvan, rusko nuklearno pozicioniranje u Bjelorusiji i sve tješnja suradnja Moskve i Pekinga čini se da su potaknule Washington na temeljito preispitivanje vlastite nuklearne strategije. Novi pristup, usmjeren na taktičko oružje kraćeg dometa, trebao bi Americi omogućiti fleksibilniji odgovor u regionalnim sukobima, a da se pritom izbjegne katastrofalna eskalacija u globalni nuklearni rat.

Napad dronom na civila
Ključne riječi
pentagon SAD nuklearno naoružavanje

Komentara 1

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BI
billynik
09:17 06.08.2026.

Nema vise sramote koje ovo novinarstvo ne može podnijeti.

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