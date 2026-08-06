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REZULTATI ANKETE

Čavrljanje i druženje sa šefom na godišnjem? Ne, hvala!

Ilustracija/Unsplash
Autor
Jolanda Rak Šajn
06.08.2026.
u 08:38
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Prema anketi, 13 posto Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće vidjeti

Više od petine Hrvata dalo bi petama vjetra i susret sa šefom pokušalo izbjeći pod svaku cijenu, pokazala je anketa tvrtke Alma Career Croatia, vlasnika portala MojPosao, o tome gdje završava poslovna pristojnost, a počinje potreba za mirom tijekom godišnjeg odmora. Godišnji odmor vrijeme je za predah od poslovnih obveza, ali i ljudi s kojima ih dijelimo. No katkad nam se kolege nađu na putu i ondje gdje ih najmanje očekujemo, primjerice na plaži. A možda među ručnicima, suncobranima i ležaljkama ugledamo i šefa. Kako bi Hrvati reagirali u takvoj situaciji, bi li mu prišli, samo ga pozdravili ili pokušali ostati neprimijećeni, pitanja su koja su iz Alma Careera postavili u anketi u kojoj je sudjelovalo više od 650 ispitanika. Najveći dio njih, pokazalo se, ustvrdio je da bi šefu uljudno prišli i kratko s njim razgovarali. Smatraju da je posrijedi osnovna kultura, no ističu kako razgovor ne bi imao veze s poslom. Zadržali bi se na ugodnom i kratkom čavrljanju, u opuštenoj atmosferi.

Gotovo podjednak broj građana (39 posto) šefa bi samo kratko pozdravio, bez zadržavanja, a zatim nastavio svojim putem. Takav znak pristojnosti smatraju sasvim dovoljnim, napominjući kako i nadređeni tijekom odmora imaju pravo na privatnost i vlastiti mir. Ipak, ne gledaju svi jednako blagonaklono na mogućnost susreta sa šefom izvan radnog okruženja i radije bi ostali neprimijećeni. Tako 13 posto Hrvata priznaje da ne bi učinilo baš ništa, nadajući se da ih šef neće vidjeti. Objašnjavaju kako s njim provode sasvim dovoljno vremena na poslu, pa druženje ne žele nastavljati i tijekom godišnjeg odmora. Neki bi pak otišli i korak dalje. Naime, 8 posto ispitanika ne bi ni čekalo da vidi hoće li ih šef primijetiti, već bi se odmah udaljilo, i to glavom bez obzira.

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Ključne riječi
godišnji odmor šef posao anketa

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