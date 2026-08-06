VIDEO Turistima tone brodica, a oni se smiju i provociraju. Pogledajte ove scene

Skupina turista našla se u moru nakon što je unajmljena brodica kojom su plovili potonula kod otoka Jerolima. Policija je poslije utvrdila da su bili pod utjecajem alkohola, no dodatnu pozornost izazvala je snimka ljudi s drugog plovila koji su cijeli incident promatrali, snimali i popratili podsmijehom, umjesto da pokušaju pomoći unesrećenima, izvijestio je portal Morski.hr, videosnimku događaja pogledajte OVDJE. Na snimci se može vidjeti kako putnici s obližnjeg plovila prate borbu turista s brodicom koja postupno tone, pritom se smijući i dobacujući im podrugljive komentare. Zbog toga se otvorilo pitanje jesu li osobe koje su se zatekle u neposrednoj blizini imale obvezu priskočiti u pomoć te može li se njihovo postupanje povezati s kaznenim djelom nepružanja pomoći, propisanim člankom 123. Kaznenog zakona. Portal Morski.hr zatražio je očitovanje Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Dok se turisti nalaze u moru i pokušavaju spasiti s brodice koja nestaje pod površinom, sa susjednog plovila čuju se smijeh i pitanja: "što se dogodilo" i "gdje ste uzeli i kome ste platili za (najam) brod"? Tijekom snimke, međutim, nije zabilježeno da im je netko pokušao pomoći ukrcavanjem na drugo plovilo ili na neki drugi način. Brodica je ubrzo potpuno potonula, dok su se turisti uspjeli domoći obale obližnjeg otoka. U incidentu, srećom, nitko nije ozlijeđen. Pred kraj snimke čuje se i ironičan komentar: "Ne smite tu parkirat". Iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske dostavili su detaljno očitovanje o događaju. "Poštovani, obavještavamo Vas da djelatnici Lučke kapetanije i policijski službenici PP Hvar koji tijekom zajedničkog rada na terenu, 1. srpnja 2026.godine oko 18,58 zaprimili dojavu da je sa sjeverne strane otoka Jerolim došlo do potapanja brodice. Zajednička ophodnja je po zaprimljenoj informaciji otišla na mjesto događaja. Na dubini od oko 2 metra uočena je potopljena brodica, a pet putnika se nalazilo na obali otoka Jerolim. Nije bilo onečišćenja mora, niti su osobe bile ozlijeđene.

Utvrđeno je da je voditelj brodice, državljanin Španjolske pod utjecajem alkohola. Izmjerena mu je koncentracija od 1,37 g/kg i daljnje provođenje postupka preuzela je Lučka kapetanija. U trenutku postupanja nismo imali informacije da su treće osobe snimale navedeni događaj. Međutim, analizom svih dostupnih informacija i utvrđenih činjenica, u događaju nisu utvrđeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti." Iz policije su pritom pojasnili da se kazneno djelo iz članka 123. Kaznenog zakona odnosi na situacije u kojima osoba ne pomogne nekome tko se nalazi u neposrednoj životnoj opasnosti. "Naime, u članku 123 Kaznenog zakona RH jasno je navedeno da kazneno djelo čini osoba koja ne pruži pomoć u životnoj opasnosti, a pregledom snimke jasno je da su osobe tijekom vožnje u blizini obale, oštetile brod koji je uslijed toga potonuo, a nitko od sudionika nije ozlijeđen", poručili su iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Budući da u nesreći nije bilo ozlijeđenih ni poginulih, policija nije utvrdila postojanje elemenata kaznenog djela koje bi se progonilo po službenoj dužnosti. Unatoč tomu, ostaje pitanje bi li pravna ocjena slučaja bila drukčija da je netko od turista izgubio život ili se teško ozlijedio pokušavajući izaći iz mora preko stijena. Pomorci s kojima je razgovarao Morski.hr ističu da pomoć ljudima u nevolji na moru ne bi smjela ovisiti o tome tko je prouzročio nesreću, je li netko bio pod utjecajem alkohola ili je postupao neodgovorno. Prema njihovu mišljenju, pomoć unesrećenima temeljna je obveza svakoga tko se nađe u blizini, a ne stvar osobne procjene ili dobre volje.