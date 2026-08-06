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DOGOVOR OTVARA HORMUZ

Procurio nacrt dogovora između Irana i SAD-a: Sprema se veliki ustupak?

FILE PHOTO: A drone view shows vessels in the Strait of Hormuz, as seen from Musandam
Foto: Stringer/REUTERS
1/3
VL
Autor
Matko Kreber/Hina
06.08.2026.
u 07:16
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Iran je objavio da je od početka rata 28. veljače, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade, poginulo više od 3.400 ljudi, dok je Washington izvijestio o 18 poginulih pripadnika američke vojske.

Mogući sporazum Irana i Omana kojim bi se nastojalo okončati petomjesečni rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država mogao bi Teheranu dati kontrolu nad prometom brodova koji ulaze u Perzijski zaljev kroz Hormuški tjesnac, navode iranski i regionalni izvori. Takav bi dogovor predstavljao jednu od najvećih ustupaka Iranu dosad, no američka strana zasad nije komentirala prijedlog. Američki predsjednik Donald Trump ranije je rekao da je sporazum o ponovnom otvaranju tjesnaca blizu, dok su američki dužnosnici više puta istaknuli da Washington nikada ne bi prihvatio da Iran kontrolira pristup jednoj od najvažnijih svjetskih ruta za prijevoz energenata.

Prije izbijanja rata Hormuški tjesnac bio je slobodno otvoren za plovidbu svih brodova bez naknada, a sporazum kojim bi Iran dobio nadzor nad prometom kroz tjesnac označio bi značajnu promjenu regionalnog odnosa snaga u korist Teherana, napominje Reuters. Iran i Oman posljednjih su tjedana vodili bilateralne razgovore o režimu plovidbe kroz tjesnac, kojim obje zemlje upravljaju preko svojih obala. Iran je objavio da su u pregovorima ostvareni "veliki pomaci" te da bi prema mogućem dogovoru brodovi koji prolaze Hormuškim tjesnacem ulazili i izlazili iz Perzijskog zaljeva kroz iranske vode.

Iran je također upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij mogao izazvati odgovor usmjeren na ključnu energetsku infrastrukturu u regiji, tvrdi pet izvora upoznatih s razgovorima. "Upozorenje Irana bilo je nedvosmisleno: ako Amerika napadne iransku infrastrukturu, odgovor će uslijediti udarima na energetska postrojenja u Zaljevu i druge regionalne ciljeve", upozorio je jedan od izvora.

Trump je na skupu u Las Vegasu rekao da prednost daje diplomatskom rješenju, istaknuvši da bi radije postigao dogovor, jer ne želi "ubijati ljude". Iran je objavio da je od početka rata 28. veljače, kada su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli napade, poginulo više od 3.400 ljudi, dok je Washington izvijestio o 18 poginulih pripadnika američke vojske.
Ključne riječi
SAD oman Iran Hormuški tjesnac

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