VIDEO Novi atentat šokirao Ruse: Eksplodirala bomba ispod Mercedesa ruskog kralja dronova

Voditelj vodećeg ruskog proizvođača dronova teško je ozlijeđen u eksploziji automobila bombe u blizini Jekaterinburga, što je, čini se, najnoviji u nizu pokušaja atentata usmjerenih na osobe povezane s ratom u Ukrajini. Vladimir Tkachuk, osnivač privatnog proizvođača dronova Uraldronzavod, hitno je prevezen u bolnicu u srijedu nakon što je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog Mercedesa, prema ruskim državnim medijima, koje se pozivaju na hitne službe. Njegov tjelohranitelj je poginuo u eksploziji. Ruska novinska agencija Tass izvijestila je da je Tkachuk u kritičnom stanju i da se liječnici bore za njegov život.

Voditelj ruske tvornice dronova Tkachuk navodno ozlijeđen u eksploziji automobila Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Slike koje kruže društvenim mrežama prikazuju olupinu Mercedesa. Uraldronzavod je jedan od nekoliko privatnih proizvođača dronova koji su se pojavili u Rusiji nakon potpune invazije na Ukrajinu. Tvrtka je najpoznatija po proizvodnji Upyra (Ghoul), jeftinog kamikaza drona s pogledom iz prvog lica (FPV), proizvedenog korištenjem 3D tehnologije ispisa u njihovom pogonu u Jekaterinburgu i široko korištenog od strane ruskih snaga u Ukrajini. Vladimir Putin je 2024. godine posjetio tvornicu, gdje ga je Tkachuk poveo u obilazak, piše Guardian.

Uraldronzavod i Tkachuk su pod sankcijama zapadnih vlada zbog njihove uloge u podržavanju ruskog rata. Tkachuk je također osnivač popularnog proratnog Telegram kanala Obsessed with War, koji ima više od 500.000 pratitelja i koristi se za prikupljanje sredstava i nabavu vojne opreme za ruske vojnike koji se bore na frontu.

Od početka invazije velikih razmjera, ukrajinske obavještajne agencije ciljale su desetke visokih ruskih vojnih časnika i ruskih dužnosnika, optužujući ih za umiješanost u ratne zločine. Ukrajinske obavještajne službe su prethodno koristile niz taktika u operacijama unutar Rusije, uključujući postavljanje eksplozivnih naprava ispod vozila koje se mogu daljinski detonirati.