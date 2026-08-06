Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#MIGRANTI
#ŽELJKO KERUM
#DINAMO
#MEĐUGORJE
#TOPLINSKI VAL
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ČOVJEK POD SANKCIJAMA

VIDEO Novi atentat šokirao Ruse: Eksplodirala bomba ispod Mercedesa ruskog kralja dronova

Rusija
Foto: Telegram
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
06.08.2026.
u 08:45
Google icon Dodaj Večernji list među omiljene izvore na Googleu

Vladimir Tkachuk, osnivač privatnog proizvođača dronova Uraldronzavod, hitno je prevezen u bolnicu u srijedu nakon što je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog Mercedesa

Voditelj vodećeg ruskog proizvođača dronova teško je ozlijeđen u eksploziji automobila bombe u blizini Jekaterinburga, što je, čini se, najnoviji u nizu pokušaja atentata usmjerenih na osobe povezane s ratom u Ukrajini. Vladimir Tkachuk, osnivač privatnog proizvođača dronova Uraldronzavod, hitno je prevezen u bolnicu u srijedu nakon što je eksplodirala bomba postavljena ispod njegovog Mercedesa, prema ruskim državnim medijima, koje se pozivaju na hitne službe. Njegov tjelohranitelj je poginuo u eksploziji. Ruska novinska agencija Tass izvijestila je da je Tkachuk u kritičnom stanju i da se liječnici bore za njegov život. 

Voditelj ruske tvornice dronova Tkachuk navodno ozlijeđen u eksploziji automobila

Slike koje kruže društvenim mrežama prikazuju olupinu Mercedesa. Uraldronzavod je jedan od nekoliko privatnih proizvođača dronova koji su se pojavili u Rusiji nakon potpune invazije na Ukrajinu. Tvrtka je najpoznatija po proizvodnji Upyra (Ghoul), jeftinog kamikaza drona s pogledom iz prvog lica (FPV), proizvedenog korištenjem 3D tehnologije ispisa u njihovom pogonu u Jekaterinburgu i široko korištenog od strane ruskih snaga u Ukrajini. Vladimir Putin je 2024. godine posjetio tvornicu, gdje ga je Tkachuk poveo u obilazak, piše Guardian.

Uraldronzavod i Tkachuk su pod sankcijama zapadnih vlada zbog njihove uloge u podržavanju ruskog rata. Tkachuk je također osnivač popularnog proratnog Telegram kanala Obsessed with War, koji ima više od 500.000 pratitelja i koristi se za prikupljanje sredstava i nabavu vojne opreme za ruske vojnike koji se bore na frontu.

Od početka invazije velikih razmjera, ukrajinske obavještajne agencije ciljale su desetke visokih ruskih vojnih časnika i ruskih dužnosnika, optužujući ih za umiješanost u ratne zločine. Ukrajinske obavještajne službe su prethodno koristile niz taktika u operacijama unutar Rusije, uključujući postavljanje eksplozivnih naprava ispod vozila koje se mogu daljinski detonirati.
Ključne riječi
dron atentat Rusija

Komentara 7

Pogledaj Sve
SP
specijalist
09:08 06.08.2026.

što bi narod rekao - karma ga je sustigla

HE
Herr
09:07 06.08.2026.

Posvetio je život ubijanju Ukrajinaca pa je ovo kozmička pravda.

FI
figaro
09:06 06.08.2026.

Denacifikacija se nastavlja....

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!