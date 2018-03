Katolici koji idu prostitutkama čine zločin, oni su zločinci nad ženama!

Katolici su, kršteni i vjerojatno redovito idu u crkvu. Takva je većina klijenata koji idu prostitutkama, kazala je papi Franji mlada nigerijska djevojka Blessing Okoedion, koja je bila žrtva trgovine ženama u Italiji, i pitala je li Crkva, koja je još uvijek previše maskilistička, sposobna sučeliti se s tom istinom o klijentima koji idu prostitutkama.

Papa Franjo se susreo s oko 300 mladih iz cijeloga svijeta koji su došli u Rim na predsinodalni susret i odgovarao na njihova pitanja.

“Pitanje je bez anestezije”, najprije je prokomentirao Franjo, a onda je i odgovor bio takav, bez anestezije. Problem je težak, kazao je Franjo i pitao za oprost ženama i društvu za “sve katolike, krštene, koji čine taj zločin”. Papa je oštro osudio prisilnu prostituciju, nazvavši ju zločinom protiv čovječnosti koji proizlazi iz bolesnog mentaliteta iskorištavanja žena. Riječ je o jednom od oblika suvremenog ropstva te je upozorio da klijenti, oni koji idu prostitutkama, čine zločin, oni su zločinci. Franjo je pozvao mlade da se bore protiv tog zla, da se bore za dostojanstvo žena. Ako neki mladić ima običaj odlaziti prostitutkama, neka znade da je to zločin i neka to prestane činiti, kazao je Franjo i dodao kako ima i onih koji kažu da jedino tako mogu voditi ljubav, ali “to nije vođenje ljubavi, to je mučenje žene. Nemojmo brkati termine”. Odgovarajući na pitanje argentinske učiteljice Marie de Macarene iz škole Scholas Occurrenteso o suvremenim obrazovnim konceptima, Franjo je naglasio kako nije dovoljno samo prenositi znanje, nego i sposobnost čuđenja. Djecu treba podučiti trima jezicima: jeziku glave, odnosno da nauče misliti; jeziku srca ili ispravnom osjećanju; jeziku ruku ili izrađivanju, izgrađivanju. I ne samo to, potrebno je uskladiti te jezike: misliti kako osjećamo, i djelovati kako mislimo i osjećamo.

Govorio je i o izazovu virtualnog svijeta koji ima svoje opasnosti, a na nama je da se naučimo koristiti njime i da ne budemo njegovi robovi. Upozorio je i na opasnosti od ogovaranja koje je neka vrsta terorizma, kao i na klerikalizam, tu tešku bolest.