Novi crveni alarm u Španjolskoj. Sručnjaci pojasnili kako je došlo do najveće prirodne katastrofe

Još uvijek se zbrajaju žrtve, ali i šteta nakon strašne poplave koja je prije nekoliko dana pogodila jug Španjolske. Spasilački timovi tragaju za preživjelima nakon bujičnih poplava, a prema posljednjim informacijama koje dolaze iz te zemlje najmanje je 158 mrtvih, a samo u regiji Valencije potvrđeno je 155 smrtnih slučajeva.

U provinciji Huelva na snazi ​​je novi crveni alarm. Aemet, španjolska meteorološka agencija, izvijestila je o olujnim kišama u gradovima kao što je Cartaya, sa 117 litara po kvadratnom metru u manje od tri sata. Upozorenje ostaje aktivno.

⚠️AVISO ROJO | Provincia de Huelva.



⛈️Se están registrando lluvias torrenciales en localidades como Cartaya, con 117 l/m² en menos de tres horas. 70 de ellos en solo una hora. El aviso sigue activo, por ahora, hasta las 9:00



La #dana va a seguir provocando hoy tiempo adverso. pic.twitter.com/9fbyOAdTII — AEMET (@AEMET_Esp) November 1, 2024

Stručnjaci su i pojasnili kako je došlo do najveće prirodne katastrofe u Španjolskoj ovog stoljeća. U svemu je kumovala kombinacija nekoliko čimbenika - kao prvo zemlja je gotovo dvije godine patila od suše - što znači da je tlo ostalo tvrdo i nije moglo apsorbirati padaline. Nadalje, s obzirom na to da je godišnja količina kiše pala u jednom danu, to je dovelo do ekstremnih iznenadnih poplava.

VEZANI ČLANCI:

U gradu Chiva je u osam sati palo više kiše nego u prethodnih 20 mjeseci. To je uzrokovano destruktivnim vremenskim sustavom koji je lokalno poznat kao DANA ili izolirana depresija na velikoj nadmorskoj visini, piše Sky news. Takve vremenske prilike događaju se kada se hladni i topli zrak susretnu i stvaraju snažne kišne oblake. Ponekad to može uzrokovati velike oluje s tučom i tornada. Ovotjedna DANA bila je jedna od tri najjače takve oluje u prošlom stoljeću u regiji Valencije.

Nakon svega, sve hitne službe su na terenu, skupljaju dijelove i ostatke nakon razornih poplava. Počinju se uklanjati oštećeni automobili, a stanovnici pomažu čišćenju.

>>FOTO Katastrofa u Španjolskoj: U poplavama poginula najmanje 51 osoba, bujice prouzročile kaos, traga se za nestalima>>