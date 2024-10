FOTO Najmanje 95 poginulih u Španjolskoj, izdana nova upozorenja. Sud u Valenciji pretvoren u mrtvačnicu

*Jedna od najtežih prirodnih katastrofa pogodile Španjolsku

*Najmanje je 95-ero mrtvih, traga se za nestalima

*Tisuće korisnika je bez struje, a zatvorene su i brojne ceste

*Trodnevna žalost proglašena u Španjolskoj

Tijek događaja:

7:35 Majku i bebu odnijela bujica vode

Antonija Tarazonu (59) i njegova partnerica María García (34) bili su sa svojom tromjesečnom bebom u automobilu, na putu iz Paiportea u Valenciju, kada se pogoršala poplava na tom području, i zarobila ih nasred ceste.

- Automobil je počeo plutati. Uspjeli smo ga usidriti za signal, pokušao sam izaći kroz prozor, jer je visina vode bila pet metara, ali sila je bila brutalna. Pokušao sam odvesti djevojku na kružni tok, nisam uspio. Lourdes i beba ostali su u autu. Bio je usidren, ali je struja počela vući auto prema dolje i zadnje što sam vidio je kako su tražili pomoć s krova auta - ispričao je Antonio za El Pais, koji je kazao kako je krenuo za njima kada je vidio ga voda nosi automobil, no nije uspio. U 22 sata ove srijede civilna straža potvrdila je pronalazak dvaju tijela, nakon što ih je obitelj tražila od ponedjeljka. Antonio je bio spašen te su ga odveli na sigurno u sklonište, a on se nadao kako će upravo tamo naći i svoju obitelj, no to se nije dogodilo.

- Bio je civilni stražar koji mi je, kad je došao po nas, rekao da se sjeća da im je pomogao, ali ne znam je li mi to rekao da me umiri - ispričao je.

7:20 Zemlja i danas pod upozorenjima

Zvjezdarnica mreže Avamet Toris-Canyapar jučer je zabilježila nevjerojatnih 630,6 litara oborine po kvadratnom metru, čime je oboren rekord u Španjolskoj iz 1996. kada je u 24 sata palo 520 litara na području Tavernes de la Vall. Međutim, čini se kako katastrofi nije kraj jer se i ovog četvrtka očekuju obilne kiše na području sjeveroistoka i jugozapada zemlje. Narančasta upozorenja izdana su na sjeveru pokrajine Castellón, gdje je već dosad palo i do 80 litara kiše, i jugu Tarragone. Uz to, pod žutim upozorenjem je i dio istočne polovice Katalonije, kao i zapadna Andaluzija. Inače, lokalne vlasti potvrdile su da je zgrada suda u glavnom gradu regije Valenciji pretvorena u privremenu mrtvačnicu.

7:00 Nema informacija da su Hrvati među stradalima

U pokrajini Valenciji žive 463 hrvatska državljana, a zasad nema službenih informacija da je itko od njih stradao ili nestao u razornim poplavama koje su pogodile taj dio Španjolske, reklo je troje diplomata Hini u srijedu navečer. Najmanje 95 osoba je poginulo od kada se u utorak navečer obrušilo olujno nevrijeme sa snažnom kišom. "Zasad nemamo informacije da među njima ima hrvatskih državljana", rečeno je Hini u Zagrebu i Madridu.

Hrvatski počasni konzul u Valenciji, Antonio Quirós-Fons, i hrvatsko veleposlanstvo u Madridu zvali su tijekom dana nadležne službe u Španjolskoj te čekaju nove informacije. Identifikacija stradalih, naime, i dalje traje te će biti nastavljena u četvrtak. Voda je poplavila brojna mjesta u pokrajini Valenciji, gdje živi više od 5 milijuna stanovnika, a bujica je nosila automobile i blokirala ceste. Tijekom nevremena je došlo do kolapsa mobilnih mreža i fiksnog telefoniranja pa "mnogi nisu u mogućnosti komunicirati sa svojima". "Vjerujem da će se sutra stabilizirati javne službe i znat će se više", rekao je upućeni diplomat.

Na cestama diljem pokrajine Valencije blokirano je 5.000 automobila s 1.200 osoba, izvijestile su pak lokalne vlasti. Vlak od Valencije do glavnog grada Madrida neće voziti do nedjelje, a nevrijeme je dosad onemogućilo putovanje željeznicom za 24.000 putnika u toj pokrajini na obali Sredozemnog mora. U Španjolskoj je proglašena trodnevna žalost nakon jedne od najtežih katastrofa posljednjih desetljeća. Pogođenu pokrajinu posjetit će u četvrtak premijer Pedro Sanchez koji je najavio pomoć unesrećenima.