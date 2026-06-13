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13.06.2026. u 13:29

Sada je tako u sve manjoj mjeri, ulaganje je više nego ikada igra živaca u kojoj ne treba gubiti samopouzdanje ako je uslijed neke Trumpove odluke, da ne kažemo posta na Truth Socialu, tržište palo za 15 ili 20 posto

Posljednjih nekoliko mjeseci upozorilo je na ozbiljne probleme na burzama kao i u razmišljanju ulagača. Dionice su, naime, postale 'otporne' na situacije kao što je rat, rast cijena nafte, zlato više nije sigurna zona koja će sačuvati vrijednost novca. Burze su naučile apsorbirati te rizike, oni se vrlo brzo upijaju u vrijednost dionice te su daleko otpornije na situacije koje su nekada podrazumijevale jasniju logiku – raste cijena nafte, dionice padaju, zlato raste i tome slično.

Sada je tako u sve manjoj mjeri, ulaganje je više nego ikada igra živaca u kojoj ne treba gubiti samopouzdanje ako je uslijed neke Trumpove odluke, da ne kažemo posta na Truth Socialu, tržište palo za 15 ili 20 posto. Nekoliko zadnjih takvih padova pokazalo je da je potrebno 15-20 dana da se većinom sve vrati na početnu poziciju. Ni osnovni parametar kao što je Price-to-Earnings, omjer tržišne cijene dionice i dobiti tvrtke po dionici, više se toliko ne gleda.

Ključne riječi
cijene nafta dionice SpaceX Elon Musk

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TOMISLAV KRASNEC

Vučić u Tivtu nije znao odgovoriti na najjednostavnije pitanje Europe

Njemački kancelar Merz u svojoj je izjavi novinarima rekao da je od Vučića zatražen jasan odgovor o tome gdje njegova zemlja vidi svoju budućnost jer, naglasio je, ne može politika Srbije biti kao na ljuljački između Rusije, Kine i Europe. "Ako je odgovor Srbije Europa, onda je odgovor Europe Srbija", dodao je Merz. Vučić je, umjesto odgovora, odabrao ostaviti dojam da želi nastaviti kao i dosad. Nastaviti razbijati prozore i to predstavljati kao svoj uspjeh.

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