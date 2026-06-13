Posljednjih nekoliko mjeseci upozorilo je na ozbiljne probleme na burzama kao i u razmišljanju ulagača. Dionice su, naime, postale 'otporne' na situacije kao što je rat, rast cijena nafte, zlato više nije sigurna zona koja će sačuvati vrijednost novca. Burze su naučile apsorbirati te rizike, oni se vrlo brzo upijaju u vrijednost dionice te su daleko otpornije na situacije koje su nekada podrazumijevale jasniju logiku – raste cijena nafte, dionice padaju, zlato raste i tome slično.



Sada je tako u sve manjoj mjeri, ulaganje je više nego ikada igra živaca u kojoj ne treba gubiti samopouzdanje ako je uslijed neke Trumpove odluke, da ne kažemo posta na Truth Socialu, tržište palo za 15 ili 20 posto. Nekoliko zadnjih takvih padova pokazalo je da je potrebno 15-20 dana da se većinom sve vrati na početnu poziciju. Ni osnovni parametar kao što je Price-to-Earnings, omjer tržišne cijene dionice i dobiti tvrtke po dionici, više se toliko ne gleda.