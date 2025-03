Kaos u zračnom prometu: Evo kad se zatvara jedan od najvećih aerodroma, naoružajte se strpljenjem

Problemi u zračnom prometu već su neko vrijeme na repertoaru diljem Njemačke. Tamošnji mediji najavljuju novu obustavu i to na 24 sata. Naime, sindikat Verdi je pozvao na štrajk zaposlene u zračnoj luci u Frankfurtu. U ponedjeljak će tako taj aerodrom, koji je najveća njemačka zračna luka u Frankfurtu, biti zatvoren.

Radnici u javnom sektoru i zemaljski radnici početkom tjedna prekidaju rad cijeli dan. To je sljedeća faza eskalacije u trenutačnom valu štrajkova upozorenja. Verdi cilja na osjetljivu infrastrukturu, a štrajk bi trebao započeti u nedjelju navečer u ponoć i trajati do 23.59 sati u ponedjeljak.

Riječ je o sporu oko plaća između savezne vlade i lokalnih vlasti, a sljedeći krug pregovora zakazan je za sredinu ožujka.

Velik dio osoblja navedenog i bivšeg gradskog operatera zračne luke Fraport još uvijek je plaćen prema ugovorima o plaćama u javnom sektoru, pišu njemački mediji, a prenosi Fenix-magazin.

>>Pitali smo umjetnu inteligenciju koji bi narodi mogli nestati u sljedećih 100 godina, odgovor bi vas mogao zabrinuti>>