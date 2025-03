FOTO/VIDEO Kaos u Turskoj: Uhićen je Erdoganov najveći politički suparnik, zemlja je na rubu masovnog prosvjeda

Turski sud odredio je u nedjelju pritvor za gradonačelnika Istanbula Ekrema Imamoglua do suđenja, objavili su državni mediji i druge televizijske kuće, u potezu koji će vjerojatno potaknuti najveće prosvjede u zemlji u više od desetljeća.

Do odluke o određivanju pritvora za Imamoglua, glavnog političkog suparnika predsjednika Tayyipa Erdogana, došlo je nakon što su glavna oporbena stranka, europski čelnici i deseci tisuća prosvjednika kritizirali postupke protiv njega kao ispolitizirane.

Sud je rekao da su Imamoglu i još najmanje 20 osoba zatvoreni u sklopu istrage o korupciji. Posebna odluka o istrazi povezanoj s terorizmom tek se treba donijeti. Imamoglu (54), koji prema nekim anketama vodi u utrci za predsjednika, trebao je za nekoliko dana biti imenovan službenim predsjedničkim kandidatom oporbene Republikanske narodne stranke (CHP).

U subotu je Erdogan, koji vodi zemlju već više od 22 godine, optužio CHP da pokušava "isprovocirati našu naciju", dodajući da neće tolerirati vandalizam.

Imamoglu je oštro negirao sve optužbe, nazivajući ih "nezamislivim optužbama i klevetama". Prije samog uhićenja, Imamogluu je poništena sveučilišna diploma zbog navodnih nepravilnosti u transferu s privatnog sveučilišta na sjevernom Cipru prije tri desetljeća. Ova odluka, ukoliko bude potvrđena, onemogućuje mu kandidaturu za predsjednika, budući da turski ustav zahtijeva visokoškolsko obrazovanje za tu funkciju. Imamoglu je najavio da će osporiti ovu odluku.

Uhićenje Imamoglua izazvalo je val prosvjeda diljem Turske, koji se smatraju najvećima u više od deset godina. Tisuće građana okupile su se ispred zgrade gradske uprave u Istanbulu i glavne zgrade suda. Policija je koristila suzavac i vodene topove kako bi rastjerala prosvjednike, a sukobi su zabilježeni i u Ankari i Izmiru. Prema izvješćima, turske vlasti su pritvorile preko 300 osoba tijekom prosvjeda. Vlada je produžila zabranu javnih okupljanja, upozoravajući na moguće nerede.

Thousand of protesters took to the streets in Turkey last night to protest the arrest of Ekrem İmamoğlu, the mayor of Istanbul and Turkish president Erdogan's main rival.



Love to see it! pic.twitter.com/K8dTipWXDV