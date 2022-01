Kaos u Amsterdamu: Interventna policija pendrecima rastjerivala prosvjednike, policijski pas ugrizao muškarca

Interventna policija opremljena pendrecima i štitovima rastjerala je u nedjelju nekoliko tisuća ljudi koji su se okupili u Amsterdamu na prosvjedu protiv epidemiološkim mjera i cijepljenja protiv covida-19.

Gradonačelnica Femke Halsema izdala je naredbu policiji da očisti središnji Trg muzeja nakon što su prosvjednici prekršili zabranu javnih okupljanja. Demonstranti, koji većinom nisu nosili maske i držali razmak, ignorirali su i zabranu održavanja skupova na glavnome trgu.

O kaosu na ulicama Amsterdama svjedoče i brojne snimke koje su osvanule društvenim mrežama, a na jednoj od njih vidi se i kako je policijski pas napao i ugrizao jednog prosvjednika.

NOW - People mauled by police dogs, beaten with batons at unauthorized protest against Covid restrictions in #Amsterdam.pic.twitter.com/BR5pUBqHuc