Masovna tučnjava Hrvata i Bošnjaka: Uništen mural posvećen Vukovaru, a osvanuli i grafiti za Srebrenicu

Dvije osobe uhićene su zbog izgreda u Stolcu nakon sukoba hrvatskih i bošnjačkih mladića čemu je prethodilo oštećivanje murala posvećenom Vukovaru te kasnije ispisivanje grafita za Srebrenicu, za čije je postavljanje gradonačelnik Stolca Stjepan Bošković rekao da su napravljeni bez odobrenja grada. Kako je potvrđeno iz Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije, incident je izbio u nedjelju navečer, kada je došlo do sukoba više osoba.

Policija je ubrzo nakon što je uspostavila red uhitila dvije osobe inicijala V. Č. (1993.) i N. R. (1984.). U incidentu nije bilo ozlijeđenih. Gradonačelnik Stolca Stjepan Bošković rekao je kako grad nije izdao nikakvo odobrenje za crtanje grafita i murala na javnim površinama i objektima, naglasivši da se takve aktivnosti strogo zabranjuju. U priopćenju je osudio nasilničko ponašanje te zahvalio policiji na brzoj i profesionalnoj reakciji. Također je pozvao nadležne organe da pojačaju prisutnost policijskih ophodnji kako bi se spriječila eskalacija i očuvala sigurnost u gradu.

Najprije je u subotu na zidu pored jednoga od kružnih tokova napravljen mural posvećen žrtvi Vukovara, a jučer su na drugome kružnom toku ispisane poruke posvećene još jednome stratištu iz posljednjeg rata Srebrenici. Mural posvećen Vukovaru je oštećen i zaliven crnom bojom što je podiglo međunacionalne napetosti u gradu na Bregavi.