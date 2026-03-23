FOTO Svi bi tankali danas. Gužve na benzinskim postajama, već osvanuli i natpisi: 'Nema'

Tako će od sutra pa u iduća dva tjedna eurodizel sa sadašnjih 1,55 eura poskupjeti na 1,73 eura, a bez Vladinih mjera cijena bi bila 1,86 eura. Eurosuper će od sutra stajati najviše 1,62 eura (sada 1,50), a bez Vladinih mjera bio bi 1,71 euro.
Što se tiče plavog dizela, osim ulaska u premije Vlada nije imala na raspolaganju drugih mehanizama, pa će njemu cijena porasti s 0,89 na 1,19 eura, a Plenković kaže da bi bez mjera Vlade bio 1,23 eura.
U Ini su za Večernji list to objasnili ovako: "Ako dođe do povremene nedostupnosti pojedinih goriva na određenim maloprodajnim mjestima, to je rezultat povećane potražnje, koja je dijelom potaknuta reakcijama potrošača na aktualna zbivanja. Opskrba je stabilna te INA poduzima sve potrebne korake kako bi osigurala kontinuitet isporuke na svojim lokacijama.