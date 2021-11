Kanada odobrila Pfizerovo cjepivo za djecu od 5 do 11 godina

Kanadske zdravstvene vlasti objavile u u petak da odobravaju upotrebu Pfizer/BioNTechova cjepiva protiv covida za djecu od 5 do 11 godina.

"Nakon potpunog neovisnog znanstvenog razmatranja, ministarstvo zdravstva je utvrdilo da su prednosti ovog cjepiva za djecu od 5 do 11 godina veće od opasnosti", navele su vlasti u priopćenju.

Doziranje cjepiva za tu djecu je smanjeno na 10 mikrograma po injekciji, ili tri puta manje od uobičajene doze. Injekcije se trebaju primiti u razmaku od tri tjedna, precizira Health Canada, ali ne navodi kad će početi cijepljenje.

"Radimo u tijesnoj suradnji s proizvođačem i nakon odobrenja Health Canada očekujemo da ćemo vrlo brzo primiti doze", rekla je na konferenciji za novinare Theresa Tam, glavna dužnosnica kanadskog javnog zdravstva.

Visoka dužnosnica je precizirala da savezne vlasti surađuju s 13 pokrajina i teritorija "kako bi se uvjerili da su svi spremni na isporuku, logistiku i provođenje pedijatrijske imunizacije".

Tijekom kliničkih ispitivanja, imunološki odgovor djece od 5 do 11 godina je bio sličan onome mladih od 16 do 25 godina. Cjepivo je bilo učinkovito 90,7 posto u sprečavanju covida-19 kod djece od 5 do 11 godina i nisu uočene ozbiljne nuspojave, preciziralo je ministarstvo.

Pfizer/BioNTech je podnio zahtjev za odobrenje 18. studenoga na temelju podataka iz ispitivanja provedenih na 2268 djece te dobne skupine.

U srijedu je američka biotehnološka tvrtka Moderna predala zahtjev za odobrenje svog cjepiva protiv covida za djecu od 6 do 11 godina.

U Kanadi je više od 85 posto osoba starijih od 12 godina cijepljeno protiv covida-19.

Drugdje u sviejtu, mali broj zemlja, među kojima su izrael i Sjedinjene Države, do sada je odobrio Pfizer/BioNTechovo cjepivo za djecu.

Kina, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kambodža i Kolumbija su također počeli cijepiti djecu mlađu od 12 godina, ali s kineskim cjepivima.

Izrael počinje cijepiti djecu u dobi od 5 do 11 godina Pfizerovim cjepivom u utorak.

>> VIDEO Hrvatska je naručila lijek protiv korone, jedna bočica stoji 15.500 kuna