Policija razotkrila pandemijske prevarante: Prva uhićenja zbog lažnih COVID-potvrda

U Zagrebu je razbijena prva organizirana grupa kriminalaca koja je sređivala potvrde o cijepljenju necijepljenim osobama. Ključna osoba bila je 31-godišnja medicinska sestra iz Doma zdravlja Zapad, koja je upisivala podatke u informacijski sustav da bi se potom generirala potvrda koja je važeća, ali nastala na temelju lažnih informacija. Njoj, kao i ostalima – posrednicima te osobama koje su tražile i plaćale za takve COVID potvrde – prijeti kazna zatvora od 6 mjeseci do pet godina.

Njome prešla granicu

Ključ kod izdavanja i zloporabe COVID-potvrda leži u medicinskim djelatnicima koji jedini imaju pristup informatičkom sustavu. Oni jedini upisuju tko je i kada cijepljen te kojim cjepivom, na temelju čega se izdaje COVID-potvrda. Unatoč sumnjama da je samu potvrdu moguće krivotvoriti, to se do sada nije pokazalo točnim – do sada nije pronađena ni jedna falsificirana potvrda, ali zato jesu one koje su u principu važeće, ali nastale na osnovi netočnih podataka. Dosad je bilo falsifikata samo papirnatih, isprintanih COVID-potvrda, na kojima je bilo zamijenjeno ime. U desetak bolnica i HZZO do sada nisu naišli ni na jednu krivotvorenu potvrdu, potvrdili su nam, a u tom bi slučaju imali obavezu to prijaviti policiji jer bi u protivnom i sama odgovorna osoba podlijegala kaznenoj odgovornosti.

Kronologija događaja je ovakva.

Tijekom listopada 28-godišnjakinja je – iako je bila svjesna i znala da na nju nema pravo – tražila način kako izvaditi važeću COVID-potvrdu. U dogovoru s 30-godišnjakom, koji joj je rekao da poznaje osobu koja može izraditi potvrdu, predala mu je osobne podatke i novac koji je ostatak lanca podijelio. Uz pomoć osumnjičenih 32-godišnjaka i dvojice 23-godišnjaka, podaci i novac su predani 22-godišnjaku koji ih je potom predao osumnjičenoj zaposlenici medicinske ustanove u Zagrebu radi unosa podataka u za to predviđeni informacijski sustav. Ona je pak u sustav upisala da je 28-godišnjakinja cijepljena jednom dozom cjepiva, i to početkom kolovoza.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL Photo: Nel Pavletić/PIXSELL

Nakon tjedan dana, osumnjičeni 30-godišnjak je u ljekarni na području Velike Gorice podigao EU digitalnu potvrdu za 28-godišnjakinju i poslao joj emailom, da bi je ona nakon toga u četiri navrata iskoristila prilikom prelaska državne granice. Sumnja se da je ista grupa “sredila” COVID potvrdu i jednom 65-godišnjaku. On je pak predao osobne podatke i novac 58-godišnjem zaposlenikom svojega trgovačkog društva jer je od njega saznao kako poznaje osobu koja mu potvrdu može izraditi. Ponovno su uz pomoć petorice osumnjičenih muškaraca osobni podaci i novac predani osumnjičenoj zaposlenici medicinske ustanove iz Zagreba koja je, kao i u prethodnom slučaju, iskoristila svoju ovlast i unijela u informacijski sustav netočan podatak o cijepljenju 65-godišnjaka, isto jednom dozom u kolovozu.

Nakon nekoliko dana, kada je EU digitalna COVID-potvrda bila gotova, u ljekarni na Srednjacima osumnjičeni 39-godišnjak je podigao potvrdu koja je predana 65-godišnjaku da bi je on potom iskoristio prilikom ulaska u državnu financijsku ustanovu. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, policijski službenici predali su 31-godišnjakinju i 22-godišnjaka pritvorskom nadzorniku te podnijeli kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, dok će protiv ostalih osumnjičenih osoba podnijeti kaznenu prijavu redovnim putem. Kod medicinske djelatnice riječ je o sumnji u počinjenje kaznenih djela Krivotvorenje isprava te Zlouporabe položaja i ovlasti, za koje su predviđene kazna od 6 mjeseci do pet godina zatvora. U njezinom slučaju, o visini kazne će se zasigurno uzimati u obzir i otegotne okolnosti, poput činjenice da traje pandemija, ali će se gledati koliko puta je to napravila, odnosno je li riječ o produljenom kaznenom djelu.

Ostali, uključujući i naručitelje, pod sumnjom su za pomaganje u krivotvorenju isprava, za što je predviđena ista kazna, od šest mjeseci do pet godina zatvora. Hrvatska komora medicinskih sestara najoštrije osuđuje bilo koji čin krivotvorenja COVID-potvrda. Komora će tražiti izvještaj od institucije u kojoj je osumnjičena i privedena medicinska sestra radila, kao i od osumnjičene medicinske sestre, kako bi mogli pokrenuti postupak. Bilo koji postupak zloporabe COVID-potvrda kao i njihovo falsificiranje baca loše svjetlo na tisuće medicinskih sestara koje svoj poziv obavljaju savjesno i predano, u skladu s najvišim etičkim i profesionalnim standardima.

U Sloveniji platili beskućnicima

Upisivanje lažnih podataka o cijepljenjima za one koji nisu cijepljeni metoda je kojom se služe i u drugim državama. U Sloveniji su tako privedena dva liječnika zbog sumnje na izdavanje COVID-potvrda na koje korisnici nisu imali pravo. Slično je bilo i u Grčkoj gdje su, prema navodima iz tiska, ljudi plaćali medicinskom osoblju 400-tinjak eura da bi ih cijepili placebom. No medicinari su im uzeli novac, ali – bojeći se da doze ne budu u raskoraku s cijepljenjem, ne kazavši im, ipak ubrizgali cjepivo. Jednako tako, u Sloveniji su se pojavile informacije da za 150 ili 200 eura oni koji se ne žele cijepiti angažiraju beskućnike, kojima predaju svoje dokumente, da umjesto njih prime cjepivo. Neki su se, kažu, cijepili do sad sedam puta.

VIDEO: Njemačka uvodi zatvorske kazne za krivotvoritelje korona testova i potvrda