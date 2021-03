Kalinić otkrio koga bi želio vidjeti na čelu Zagreba nakon izbora, poslao i poruku državnom vrhu

Građani i suradnici opraštaju se od Milana Bandića, a jedan od njemu najbližih ljudi, pročelnik gradskog Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić otkrio je detalje sutrašnje komemoracije i posljednjeg ispraćaja koji će biti u srijedu.

Komemoracija će početi sutra u 11 sati, a s obzirom na to da neće svi moći biti u Hrvatskom narodnom kazalištu, ispred će biti postavljeni LED paneli na kojima će se sve moći pratiti. Na komemoraciji trebala bi govoriti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, dugogodišnji suradnik Zlatko Maričić i Bandićeva nasljednica Jelena Pavičić Vukičević. O činjenici da na komemoraciji neće biti predsjednici Vlade i države, Kalinić je za Dnevnik Nove TV rekao: "Oni još imaju priliku da se predomisle, to ide njima na dušu".

Pogreb gradonačelnika Bandića, kaže Kalinić, bit će pod epidemiološkim mjerama koje će objaviti Stožer civilne zaštite.

"Oni su obaviješteni, Stožer će dati smjernice. Trebat će držati razmak i nositi maske kako ne bi došlo do zaražavanja ljudi. Nadam se da se to neće dogoditi", rekao je Kalinić koji smatra da bi zamjenica Milana Bandića Jelena Pavičić Vukičević, koja će voditi Zagreb do izbora u svibnju, trebala nastaviti taj posao.

VIDEO Fontane svijetle u čast gradonačelnika Milana Bandića

O mogućnosti da on uđe u utrku za gradonačelnika Zagreba, Kalinić kaže kako je za to imao ambicije prije 15 godina kada je vjerovao u prosperitet Hrvatske.

"Ne mogu sada odgovoriti na to pitanje, bih li bio dobar ili loš kandidat, možda bih nekog uvrijedio, ali sve su karte na stolu. Ambicije za to sam imao nekada davno prije nego je 800 tisuća ljudi otišlo jer nije željelo živjeti u Hrvatskoj. Nije 15 tisuća ljudi izginulo za to", poručuje Kalinić.