Bartulica, Bosanac i Zovko otkrivaju što se u Europskom parlamentu govori o Thompsonovu koncertu

U Europskom parlamentu u Strasbourgu tijekom dana smo razgovarali s nekim hrvatskim europarlamentarcima o tome jesu li od svojih kolega zastupnika čuli kakve reakcije ili pitanja o koncertu Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, koji je u europskim i svjetskim medijima problematiziran zbog pozdrava “Za dom spremni” u izvođenju pjesme “Bojna Čavoglave”.

Sa Stjepom Bartulicom (DOMiNO), Gordanom Bosancem (Možemo) i Željanom Zovko (HDZ) o tome smo razgovarali prije no što je Europska komisija, na upit hrvatskih novinara, tijekom dana poslala uopćeni pisani odgovor na istu tu temu.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Jedino mogu reći da su mi pojedini kolege jutros čestitali ovdje u Strasbourgu. Pratili što su što se događalo ovog vikenda u Zagrebu. Drago mi je da sam bio na tom koncertu, a onim kritičarima i onima koji su čak navijali da se neko zlo dogodi, samo bih poručio da su postali potpuno nebitni - kaže Stjepo Bartulica. Na pitanje je li u redu ili je za osudu to što je saborski zastupnik stranke DOMiNO danas na sjednici Hrvatskoga sabora pozdravio sa “za dom spremni”, europarlamentarac brani stranačkog kolegu optužujući SDP i Možemo: - Ono što nije u redu je količina mržnje sa strane takozvane progresivne scene povodom tog koncerta. Dakle, to je žalosno i slažem se s premijerom u ovom slučaju da hrvatska ljevica, dakle SDP i Možemo, imaju iste "talking points" kao Vučić. To je žalosno - kaže Bartulica.

Europarlamentarac iz Možemo, Gordan Bosanac, očekivao je da će se netko iz Europske komisije osvrnuti jer, dodao je, misli da bi bilo važno da europske institucije reagiraju na svako klicanje ustaških i nacističkih slogana.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Europska unija je nastala na antifašizmu. Nemojmo to zaboraviti. Ovdje smo se 9. svibnja sjećali kako su brojni antifašisti pali da bi nastala Europska unija. I sada oživljavati bilo kakve fašističke simbole, usklike, to je nešto što je pogubno - kaže Bosanac. - Zasad u samom parlamentu nisam vidio neke velike odjeke. Ali da, pratim europske medije i brojni europski mediji izvijestili su o tom ustaškom pokliču “Za dom spremni”, koji se, nažalost, ponovno desio i u Zagrebu na tom koncertu. Ja moram isto tako reći da ne mislim da su svi ljudi tamo, koji su bili na koncertu, bili ustaše. Ali to, da je i predsjednik Vlade, a i predsjednik Hrvatskog sabora, koji je bio na tom koncertu… I ne znam je li on odgovorio “spremni” kada je Thompson zaurlao taj ustaški poklič. To je nešto što je i dalje problem. Danas je u Hrvatskom saboru jedan zastupnik govorio “Za dom spremni”. Dakle, dešava se, nažalost, revitalizacija ustaštva. To ovdje neće biti dobro primljeno, iako moram isto tako reći da u brojnim europskim zemljama, nažalost, taj trend se pojačava - dodao je Bosanac.

Željana Zovko (HDZ) kaže da je Thompsonovu koncertu, i načinu na koji se o tome izvještavalo u europskim medijima, govorila na sastanku kluba zastupnika Europske pučke stranke.

- Razgovarala sam s kolegama i rekla da je sramotno kako naše kolege s lijevog spektra indoktriniraju medije i ustvari šire laži o koncertu, i o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj, i pogrešno interpretiraju čitav skup. Moji su kolege to izuzetno dobro shvatili i rekli su da jest sramotno to što se ustvari pisanja hrvatskih medija preslikavaju i na njemačke i na francuske. Znači, ta indoktrinacija s lijevog spektra i dalje traje i to ustvari pokazuje koliko novinari i mediji još uvijek ideološki promatraju čitav naš rat. A to, s obzirom na ono što se dešava u Ukrajini i način na koji se interpretira ruska agresija na Ukrajinu, još jednom pokazuje koliko taj hibridni rat još uvijek traje u Europi. Znači, Hrvatska je pravi ogledni primjerak kako nešto što je ustvari čisto domoljublje može biti izopačeno, iskrivljeno. Kao da se vraćamo na one mračne početke u kojima je hrvatski Domovinski rat bio potpuno drukčije interpretiran vani. Ja sam tada bila izbjeglica i radila sam sve da u Ujedinjenom Kraljevstvu kroz razgovore s medijima i kroz prosvjede adresiramo to pitanje - kaže Zovko.

- "Ako ne znaš šta je bilo", to je pjesma koja obilježava ovo naše razdoblje. Mnogi zaborave što je bilo od Vukovara i što je bilo do Mostara, što je bilo i u Lici. Ako naši ne znaju što je bilo, mi vrlo dobro znamo i ja to o tome govorim u Europskom parlamentu - zaključila je HDZ-ova europarlamentarka Željana Zovko.