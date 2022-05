Na početku Domovinskog rata nova Hrvatska nije imala borbenu avijaciju, no velik je broj pilota prebjegao iz JNA i odabrali su hrvatsku stranu. Neki od njih, međutim, željeli su sa sobom dovesti i svoj ratni stroj. Rudolf Perešin bio je prvi, no on je sletio u Austriji i tamo se njegov MiG-21 nalazi još i danas, u austrijskom vojnom muzeju.