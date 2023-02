Kako su plaćene žene u Crkvi: Zbog zavjeta siromaštva nemaju račune, njihove plaće idu - samostanu

Povećanje svećeničkih "plaća" od siječnja ove godine potaknulo je pitanje kako su u Crkvi plaćene žene, odnosno redovnice. One, naime, obavljaju različite dužnosti, od onih redovitih u svojim samostanima i redovničkim zajednicama, ali i posve svjetovnih, kao što su medicinske tehničarke, odgojiteljice u vrtićima, profesorice na fakultetima ili vjeroučiteljice u školama. Za takve i slične službe plaćene su jednako poput njihovih kolega na mjestima na kojima su zaposlene, no one svoju plaću ne zadržavaju za sebe, nego je predaju svojoj redovničkoj zajednici. To vrijedi za sve redovnike i redovnice, koji zbog zavjeta siromaštva nemaju vlastite račune, štednju i financije, nego sve što zarade ide u zajedničku blagajnu zajednice iz koje, naravno, od svojih poglavara mogu dobiti novac za sve što im je potrebno.