Kako lokalne jedinice pomažu demografiji: Općina Sali za svako dijete daje 8000 eura, Zagreb 332

U svako rođeno dijete ulažu 7963 eura kako bi spasili Sali od izumiranja. Prije su u razredima imali jedva od tri do pet-šest učenika, a danas u toj općini na Dugom otoku razredi broje više od 10 do 15-16 učenika, ponosno ističe načelnik Zoran Morović.



– Rekao sam; ako propadnemo zbog visokih roditeljskih naknada, propast ćemo barem sa stilom – dodaje Morović, svjestan da bi se Sali ugasio bez djece. Izbjegli su brzu propast i danas u vrtiću imaju više od 30 djece. Sali, prema rezultatima popisa stanovništva, broji 1746 stanovnika, a među njima je čak 40 posto starijih od 65 godina i samo osam posto djece do 14 godina.