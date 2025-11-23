Kako je par klinaca u par sati Zagrebu učinilo više štete nego JNA 1991.

Tog 7. listopada 1991. bio je lijep, sunčan dan. U Banskim dvorima sastala su se tri predsjednika, Hrvatske, SFRJ i Savezne Vlade, sve redom Hrvati – Franjo Tuđman, Stjepan Mesić i Ante Marković. Šansu da se jednim udarcem obezglavi i hrvatski i jugoslavenski državni vrh pučistička JNA nije propustila i oko 15 sati njezini su avioni projektilima pogodili samo središte unutrašnjeg prostora Banskih dvora. Štete su bile velike, ali su se protagonisti sastanka srećom iz prostorije koja će biti eksplozijom uništena povukli svega par minuta ranije. Odmah drugog dana Hrvatski sabor donio je odluku o raskidu državno-pravne veze sa SFRJ-om. Banski dvori nakon toga su obnovljeni.