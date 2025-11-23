Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 20
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Davor Ivanković
Autor
Davor Ivanković

Kako je par klinaca u par sati Zagrebu učinilo više štete nego JNA 1991.

23.11.2025. u 06:30

Šteta od paleža Vjesnikova nebodera iznosi oko 10 milijuna eura. I to pokazuje da je ZDS tek marginalan, a nekažnjavanje huliganizma naš pravi problem

Tog 7. listopada 1991. bio je lijep, sunčan dan. U Banskim dvorima sastala su se tri predsjednika, Hrvatske, SFRJ i Savezne Vlade, sve redom Hrvati – Franjo Tuđman, Stjepan Mesić i Ante Marković. Šansu da se jednim udarcem obezglavi i hrvatski i jugoslavenski državni vrh pučistička JNA nije propustila i oko 15 sati njezini su avioni projektilima pogodili samo središte unutrašnjeg prostora Banskih dvora. Štete su bile velike, ali su se protagonisti sastanka srećom iz prostorije koja će biti eksplozijom uništena povukli svega par minuta ranije. Odmah drugog dana Hrvatski sabor donio je odluku o raskidu državno-pravne veze sa SFRJ-om. Banski dvori nakon toga su obnovljeni.

Ključne riječi
raketiranje banskih dvora požar Vjesnika

Komentara 17

Pogledaj Sve
SK
strogo kontrolirani vlakovi
07:51 23.11.2025.

Napisati da je požar u Vjesniku veće zlo od svih koje je učinila JNA, apsurdna je tendencija umanjivanja njezinih zločina. Davor Ivankoviću, zašto?

AR
Arsen222
07:02 23.11.2025.

Pitajte nastavnike u školama.Njima su ruke vezane.Djecu nije moguće kazniti. Ne postoji učinkovita odgojna mjera. Roditelji ne dopušta ju da škole odgajaju njihovu djecu, a sami to ne čine. Imamo i imat ćemo ozbiljan problem!

CH
chupakabra
07:40 23.11.2025.

Klinci se ponašaju onako kako vide društvo oko sebe.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja