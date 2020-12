Kako je optuženi menadžer Audija nestao iz Hrvatske?

Vijest o uhićenju bivšeg Audijevog menadžera Axela Eisera na slovensko-hrvatskoj granici u lipnju ove godine prenijeli su i hrvatski i njemački mediji. A kako i ne bi: riječ je o jednom od bivših vodećih ljudi njemačkog automobilskog koncerna Volkswagena, odnosno njegove tvrtke-kćeri Audi. On je od listopada 2009. do 2013. bio šef odjela za razvoj dizelskih motora i protiv njega je u SAD-u podignuta optužnica u aferi nazvanoj "Dieselgate".

Uhićen je 9. lipnja kada je sa suprugom krenuo na odmor u Hrvatsku. Na graničnom prijelazu Kaštel – Dragonja u Istri pri rutinskoj kontroli dokumenata je utvrđeno da su Sjedinjene Američke Države za njim raspisale međunarodnu tjeralicu. Otpremljen je u istražni zatvor u Puli, a tamošnji Županijski sud je pokrenuo ekstradicijski postupak, odnosno postupak u kojem je trebala biti donesena odluka o njegovom izručenju SAD-u, piše Deutsche Welle.

Axel Eiser se u SAD-u tereti da je svjesno varao američke regulatorne agencije i kupce lažiranjem navoda o emisiji ispušnih plinova kod dizelskih motora. Jedan njegov bivši kolega, nekadašnji VW-ov menadžer u SAD-u Oliver Schmidt, pred američkim sudom je 2017. godine zbog te „dizelske afere“ osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od sedam godina i plaćanje novčane kazne od 400.000 dolara. Iste godine je i Audijeva matična tvrtka, Volkswagen AG, priznala krivnju pred američkim sudom i nagodila se za plaćanje odštete od 2,8 milijardi dolara.

Nakon par dana izvještavanja o tom, kako su neki mediji pisali, „uhićenju kapitalca“ zanimanje javnosti je splasnulo, pa je tako neprimjetno prošlo i Eiserovo puštanje iz istražnog zatvora u Puli 30. lipnja. Sud mu je tada odredio jamčevinu u iznosu od 700.000 kuna, uz obvezu redovitog javljanja u policijsku postaju. On je, dakle, konačnu odluku o svom izručenju čekao u Istri na slobodi.

I tako je očito bilo sve do listopada, kada se istarska policija javlja kod pulskog odvjetnika Matije Miloša jer se njegov branjenik Eiser prestao javljati u policijsku postaju i više se nije nalazio na adresi na kojoj je bio obvezan boraviti do donošenja sudske odluke. Miloš je, kako nam je rekao, mogao samo reći da ni on nema nikakvih informacija o Eiseru jer se ni njemu ne javlja.

Otprilike u isto vrijeme, 22. listopada, njemački gospodarski portal Business Insider objavljuje tekst pod naslovom „Nema izručenja SAD-u: bivši VW-menadžer, uhićen na odmoru u Hrvatskoj, vratio se u Njemačku“. U tekstu se tvrdi da do izručenja nije došlo jer da, prema europskom pravu, Eiserova domovina Njemačka mora dati pristanak za to, što ona, pretpostavlja portal, nije učinila. Nadalje se prenosi Eiserova izjava: „Ponovo sam u Njemačkoj, slobodan i to ću i ostati.“ I nigdje se ne spominje mogućnost da je on u stvari pobjegao iz Hrvatske.

Hrvatski proračun bogatiji za 700.000 kuna

Zanimljivo je da je DW 28. listopada poslao upit Županijskom sudu u Puli kako bi saznao u kojoj je fazi ekstradicijski postupak. Dobili smo samo šturi odgovor da će se „odlučivati tijekom studenog 2020.“ A o tome da Axel Eiser već najmanje 10 dana više nije dostupan hrvatskim vlastima – ni riječi.

27. studenoga ponovo šaljemo upit Županijskom sudu u Puli i dobivamo odgovor da je sud „3. studenoga imenovanom odredio istražni zatvor te raspisao tjeralicu i oglasio jamstvo u iznosu od 700.000 kuna propalim jer se imenovani nije javio u policijsku postaju, a na adresama za koje je naveo da boravi u Republici Hrvatskoj nije pronađen“. I još se samo dodaje da će se, nakon daljnje provjere, odluka o izručenju donijeti naknadno, ali da nije moguće precizirati kada.

Potom smo sud izvijestili da se osoba o čijem izručenju namjerava odlučivati već duže vrijeme nalazi u Njemačkoj, na što nam se sud zahvalio „na podijeljenoj informaciji". I najavio skoro donošenje odluke.

Informacije o cijelom slučaju su vrlo šture, pa je i dalje puno toga nejasno. Županijski sud u Puli nam nije odgovorio na zadnji mail u kojem molimo za pojašnjenje nekih činjenica.

Dakle pitanja je puno, odgovora malo. No neke stvari su prilično sigurne: Axel Eiser neće biti izručen SAD-u i time će ondje izbjeći moguću dugogodišnju zatvorsku kaznu. Njemačka, naime, ne izručuje svoje državljane. Protiv njega Državno odvjetništvo u Münchenu u vezi s dizel-aferom vodi istragu, pa je moguće da će mu se ipak suditi, ali u Njemačkoj.

Do tada očito ostaje na slobodi, a hrvatski državni proračun je postao bogatiji za 700.000 kuna.