Nudili su mu aute, honorare i sve je odbio. Kod Stankovića je prozivao političare, a nakon 6 priloga dobio otkaz

Možda ime Jadranko Hodak izaziva poneku asocijaciju na društveni komentar, ali zato kao Bloger Krule ima zasluženi odjek na društvenim mrežama gdje ga prati više od 266 tisuća ljudi. Redovitim osvrtima na stanje u društvu i politici nudi "obranu i zaštitu od gluposti", a sada je za Večernji list progovorio o odbijanju sponzora, raskidu suradnje s Aleksandrom Stankovićem te o mogućem političkom angažmanu. Okušao se i kao pisac, i to bez ičijeg pokroviteljstva.

Bunar inspiracije

– Knjige su zapravo zbirke objavljenih tekstova i nadam se da će ih biti još. S obzirom na stanje u našoj domovini, teško je prestati pisati jer se ovdje rodi više anomalija, što gospodarskih, što društvenih i kakvih god zamislite, nego igdje na svijetu. Tako da je ovo nepresušni bunar inspiracije – kaže Jadranko pa objašnjava kako u tom bunaru ne možete pisati i imati sponzora. – Postavlja se pitanje, pišete li ono što mislite ili ono što želi čuti onaj tko vas plaća (sponzorira). Zato se ponosim što sam odbio sve sponzore, pri tome mislim na velike i poznate kompanije, jer to bi me kao satiričara sigurno promijenilo... Ovako, vjerujem da sam ostao isti svih ovih godina – objašnjava beskompromisni bloger kojem su suradnju nudili i poznata automobilska tvrtka te mnoge istaknute pivovare. – Išao sam na sastanak u jednu automobilsku tvrtku da vidim kako to izgleda. Znao sam odmah da ću odbiti sve što nude, ali me znatiželja vukla da čujem kako izgleda takav sastanak. Nudili su mi osobni auto na korištenje godinu dana, a to je bio samo jedan dio onoga što su nudili. Ne smijem reći sve jer bi to bilo bezobrazno s moje strane – pošten je Krule koji svojim komentarima, osim smijeha, izaziva i zamjeranje.

– Baš me briga za to. Pišem radi sebe, a sebi ne zamjeram ono što napišem. Što se tiče stajanja na žulj, mogao sam stati na žulj jedino političarima, ali kako je u njih žulj podeblji kao i obraz na licu, mislim da se njima fućka za ono što ja pišem – iskren je Hodak, inače građevinar po struci, a na pitanje doživljava li se kao pisac – odmahuje glavom. – Nisam pisac. Ako me se već mora tako zvati, onda bih radije izabrao da me nazivaju narodnim pripovjedačem – tvrdi nam rječiti komentator koji je jedno vrijeme radio priloge za "Nedjeljom u 2", ali je nakon šestog dobio nogu. – Dobro da je to tada završilo, mislio sam da ću već na drugom puknuti. Bandić je bio prvi. Njemu sam rekao da ima jako dobrog prijatelja kad mu je posudio 15 milijuna kuna za jamčevinu, jer da bi radnik s plaćom od 5000 kuna uštedio takav iznos, trebalo bi mu točno 250 godina (matematički dokazano, nap. a.) – prisjeća se Krule koji je u prilozima "oprao" i Vesnu Pusić i Jadranku Kosor. – Uglavnom, bilo je veselo tim gostima koje sam komentirao. Suradnja je potom završila, Aco mi je javio da više neću moći biti komentator – rekao je Jadranko, ali nas je zanimalo kako je to izgledalo.

– Javio mi je e-mailom da ima jednu tužnu vijest. Na to sam ga pitao: "Kakvu tužnu vijest, ima li možda netko karcinom?". A on je odgovorio da nitko nema karcinom, nego da mi, eto, mora otkazati suradnju. Rekoh mu da to nije loša vijest, da je loša vijest kad se otkrije karcinom – otkrio nam je i dodao da danas rjeđe kontaktiraju.

Bez primjedbe

– Čestitamo si novogodišnje blagdane, nismo u kontaktu da se češće čujemo, nego jednom godišnje kontaktiramo e-mailom. Bio mi je izrazito dobar. Svaki svoj osvrt na gosta slao sam njemu na pregled, a on bi potom to pregledao. Ali nikad nije dao nikakvu primjedbu, baš nikad! Ni jednu jedinu riječ, rečenicu, zarez..., a onda se jednom javio, ne sjećam se više koji je gost bio u pitanju. Naime, ja sam u komentaru trebao izgovoriti: "Nema muda", a on mi je to htio promijeniti i rekao mi: "Čuj, Krule, nemoj baš reći 'nema muda', nego reci... ne znam... možda 'nema mošnje'." Ja sam samo prasnuo u smijeh – prisjetio se Krule. O političkim ambicijama nije otkrio mnogo, ali je smislio ime stranke. – Ako ikad budem ušao u politiku, stranka će se zvati VVSS – Vino, voda, seks, sloboda. Nekako mi je taj naziv privlačan, a i obećavajući – zaključio je Hodak.