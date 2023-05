Vučić otkrio detalje pucnjave: Roditelji su od dječaka tražili bolje ocjene. Bio je neprihvaćen

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ove je srijede u 18 sati sazvao konferenciju za medije povodom nezabilježenog masakra koji se dogodio u jutarnjim satima u beogradskoj osnovnoj školi. Naime, 14-godišnjak je ušao u školu i s pištoljem ubio osam učenika i jednog zaštitara, a teško ozlijedio još nekoliko učenika, uključujući i profesoricu povijesti. U međuvremenu je uhićen dječak koji je izveo ovaj napad, kao i njegovi otac i majka.

Vlada Srbije danas je donijela i odluku da se proglasi trodnevna žalost koja počinje od petka i trajat će do nedjelje, a cijelu situaciju komentirao je i Aleksandar Vučić, dok je konferencija započela minutom šutnje za stradale.

- Poštovani novinari, uvaženi građani Srbije. Danas je jedan od najtežih dana u suvremenoj povijesti naše zemlje. Izražavam sućut obiteljima, roditeljima, braći i sestrama ubijene djece, djeci i obitelji ubijenog radnika. Srbija je nažalost u tuzi ujedinjena, ta tuga je tolika da je ne pamtimo većom - poručio je na početku, dodajući kako ''Srbija mora tražiti uzroke i odgovornost svakoga''.

- Nisam žurio s izjavama, htjeli smo vidjeti gdje je sistem pogriješio i gdje leži odgovornost svakog od nas jer djecu roditeljima ne možemo vratiti. Dječak se od ovog trenutka nalazi na posebnom mjestu i bit će smješten u posebnom dijelu klinike za neuropsihijatriju, a njegov otac je, kao vlasnik oružja koje je očito nepropisno čuvao i nije imao sve dozvole, uhićen. Privedena je i majka. Zbog brojnih laži koje se šire, dužan sam govoriti o stvarnim uzrocima i posljedicama, a ne onome što kao glasina kruži i postaje nepisana istina iako s njome nema veze. Ovaj stravičan zločin dogodio se u jednoj od tri najbolje škole u državi. Policija je obavila svoj posao, a policajka je i jutros obišla školu prije početka satova. Obavila je svoj posao nerutinski i u dobroj vjeri. Osiguranje je dobro uklopljeno u ovu školu. Zaštitar koji je ubijen je čak i razmjenjivao poruke s dječakom, on je bio dobri duh škole. Čuvao je i brinuo o djeci, znao je sve. Ne mogu govoriti o imenima, moram čekati tužitelje, takav je zakon. Pošto sam slušao i čitao različite priče kako se bore djeca za opstanak, ovdje je sve suprotno - dodao je, navodeći kako se radi o dobrostojećim obiteljima, ''crème de la crème'' njihovog društva.

- Otac je bio ljekarnik, uzoran građanin s jednim prekršajem u životu. Učenik je sve planirao. Govore neki o vršnjačkom nasilju, da je prijetio bombama ranije, ljudi - ne izmišljajte. Nikada nije prijetio, on je mislio baciti molotovljeve koktele kako bi spriječio ulaz ostalih dok ne obavi svoj monstruozni posao, to je priznao. Ipak, uplašio se kod prvog koktela te je odustao. Ne izmišljajte da postoji smjena s bogatom i siromašnom djecu. On je tražio od svojih roditelja premještaj u drugi razred jer je bio najbolji učenik i svi su ga izbjegavali. Dobro se snašao i roditelji su mu bili zadovoljni, za koje jedino može reći da su stalno od njega tražili bolje rezultate i da je nešto slabije rezultate pružao otkad je bio zaljubljen, ali i u tom novom razredu nitko nije htio njega prihvatiti. Zbog toga je odlučio počiniti monstruozni čin, to je pripremao - dodao je. Ispričao je i kako je dječak s ocem tri puta bio na streljani, a da je policiji sam priznao da mu se to ''dopalo i da je bio dobar strijelac''.

Vučić se dotaknuo i ''odgovornosti države'', navodeći kako ''ne bismo smjeli pokušati iskoristiti ovakve tragedije''. - Samo morate razumijeti da postoji bezbroj stvari koje se moraju napraviti. Još bezbroj detalja smo saznali, 57 čahura i 6 metaka je pronađeno. Otac mu je počasni član jedne streljane, veoma ugledni roditelji - komentirao je Vučić.

Srbijanski predsjednik pročitao je i izvješće o incidentu koji se dogodio 7. lipnja 2021. godine, kada je dječak K.K. zadobio ozljede u školi, dodajući kako je razgovorom tada utvrđeno kako je dječak pozitivno orijentiran, voli učiti, a htio bi biti astrofizičar. Potom se dotaknuo ključnih pitanja koja se tiču cijelog slučaja. - Kako je bilo moguće da maloljetnik puca u streljani? Osim toga, vidi se i kako je taj dječak igrao neku vrstu igrice. U tim igricama oni imaju više života, a kod njega vidite da nema kajanja, ne razumije što je učinio jer misli da je za dio njih postao heroj. Od dječaka progonjenog, on je zadovoljan jer je za neke postao heroj. Što to možemo poduzeti? Djecu ne možemo vratiti - poručio je Vučić, kazavši kako mogu pokušati ''spriječiti neku novu nacionalnu tragediju''.

