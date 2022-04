Kako će se sankcije Rusiji odraziti na Europu: Tko bi sve mogao platiti visoku cijenu

Iako nevoljko, Europska unija sastavlja plan o postupnom uvođenju sankcija na uvoz ruske nafte i naftnih derivata, piše The New York Times. Konkretno, mjere se neće uvoditi prije drugog kruga francuskih predsjedničkih izbora. Zašto, vidi se iz izjava Marine Le Pen, suparnice Emmanuela Macrona u drugom krugu, koja je izjavila kako će u slučaju njezine pobjede doći do približavanja Rusiji, pa čak i do francuskog istupanja iz zajedničkog zapovjedništva NATO-a. Logično je pretpostaviti zašto postoji ta nevoljkost, praktično je sigurno da će zbog takvog poteza nafta poskupjeti, velika gospodarstva poput njemačkoga platit će visoku cijenu, a tu je i mogućnost novih remećenja u europskoj političkoj vizuri.