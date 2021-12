ŽIVOTNI INTERVJU - IVAN ZVONIMIR ČIČAK

'Kad sam izašao iz zatvora, radio sam kožnu galanteriju i živio od toga. Kod mene je jedno vrijeme radio i Budiša'

Ja sam dobar krojač. I to u koži. Kad sam izišao iz zatvora, radio sam kožnu galanteriju i živio od toga. Imao sam veliki pogon. U vrijeme kad su me ponovno uhapsili, 1987. godine, kod mene je radilo šest bivših političkih zatvorenika. Uhapsili su me tobože zbog utaje poreza, kaže Ivan Zvonimir Čičak